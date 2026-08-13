Teaserul prezentat la evenimentul care a avut loc în China oferă o primă imagine asupra designului camerei de pe Magic9 sau Magic9 Pro. Modulul este plasat în colț, iar inelul din jurul senzorilor are un model texturat, similar cu cel al Xiaomi 17 Ultra Leica Edition.

Rămâne de văzut dacă acest design va include și funcții suplimentare pentru controlul camerei.

Un alt detaliu confirmat este prezența unui senzor de 200 MP cu dimensiunea de 1/1,4 inci și stabilizare optică (OIS). Modelul Magic8 Pro din 2025 a fost echipat cu un modul periscopic de 200 MP și zoom optic 3,7x. Nu se cunoaște încă dacă această caracteristică va fi păstrată și în cazul Magic9.

O altă informație vizibilă este logo-ul Arri, parteneriatul dintre Honor și compania germană fiind anunțat oficial cu câteva luni în urmă.

În plus, Honor a confirmat că seria Magic9 va include funcții video avansate, cum ar fi codificarea nativă Log-C3, gradarea culorilor LUT și un mod special de cinema care imită performanțele camerelor de cinema Arri, scriu cei de la GSM Arena.

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