Conform unui teaser publicat pe YouTube de companie, telefonul va fi prezentat la MWC 2026, care va avea loc, la fel ca în fiecare an, la Barcelona.

Detalii despre lansare

Deși data a fost confirmată, nu este clar dacă aceasta va marca o lansare comercială sau va fi doar o prezentare pentru participanții la eveniment.

HONOR Robot Phone va fi prezentat oficial la MWC 2026 de la Barcelona. Foto: HONOR

Honor a menționat anterior că telefonul va fi dezvăluit complet la MWC 2026 în martie, conform companiei, notează și publicația GSM Arena.

Caracteristici unice

Honor Robot Phone se remarcă printr-o cameră gimbal mobilă, care se ridică și iese din spatele șasiului telefonului, asemănătoare unui cap de robot.

Aparent, aceasta poate înțelege ceea ce vede și oferă diverse funcții bazate pe inteligență artificială. Mai multe informații vor fi disponibile când Honor Robot Phone va fi prezentat oficial la MWC 2026.

