Tânăra se afla în oraș pentru a sărbători ziua de naștere a prietenului ei, îndreptându-se către un spectacol, când a avut loc furtul. Hoțul însă nu știa că tocmai o vizase pe atleta care se specializează în sprint și alergări de distanță lungă, relatează publicația britanică Metro.co.uk.

În câteva minute, Elizabeth și prietenul ei l-au urmărit pe bărbat și și-a recuperat telefonul.

„La început am râs pentru că am crezut că prietenul meu făcea o farsă. Dar apoi mi-am dat seama că era real. Am fost șocată, dar imediat am intrat în modul de alergare”, a spus tânăra.

Pasionată de sport, Elizabeth și-a intensificat antrenamentele în ultimii doi ani, participând la triatloane de sprint și olimpice, și se pregătește în prezent pentru un Ironman.

„Cred cu adevărat că hoțul nu avea nicio idee cu cine se punea. Nu m-am oprit până când bărbatul nu a fost prins”, a spus aceasta.

„L-am prins rapid după ce am reușit să-i apuc brațul și să recuperez telefonul. Nu am făcut nicio acțiune legală suplimentară și nu am sunat poliția, pentru că bărbatul nu a opus rezistență și a plecat imediat ce i-am luat telefonul”.

