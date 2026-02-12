Suspectul a folosit un motostivuitor ca să intre în bijuterie

Un incident neobișnuit a avut loc în Kayseri, Turcia, unde un suspect a spart o bijuterie folosind un motostivuitor furat, iar apoi a fugit călare pe un măgar. Întregul jaf a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului, potrivit T24 și Hurriyet.tr.

Imaginile arată cum suspectul, care a folosit motostivuitorul pentru a forța obloanele magazinului, a intrat în interior și a răsturnat un dulap plin cu bijuterii.

Bărbatul a fugit cu 150 de grame de bijuterii din aur într-un sac din plastic

După ce a spart vitrina, acesta a adunat de pe podea aproximativ 150 de grame de bijuterii din aur, inclusiv inele, coliere și brățări, pe care le-a ascuns ulterior într-un sac de plastic.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbatul ia repede bijuteriile și pune în sac tot ce găsește, fără o țintă clară.

Hoțul a fugit călarea pe un măgar de la locul faptei, dar a regretat imediat decizia

Un detaliu ieșit din comun, remarcat de oamenii legii, a fost mijlocul de transport ales de bărbat după jaf. În loc să fugă de la locul fapte cu o mașină, pe o motocicletă sau un alt mijloc de transport care să circule cu viteză mare, suspectul a ales un măgar.

Bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere călare pe un măgar. În imagini se vede cum măgarul îl transportă pe bărbat cu viteza maximă.

Suspectul a fost prins de polițiști și reținut

Poliția locală l-a identificat și reținut pe suspect, un bărbat de 26 de ani. Bijuteriile furate au fost descoperite îngropate în pământ, fiind recuperate de autorități.

„Am găsit bunurile ascunse într-un sac de plastic îngropat”, au declarat oficialii, conform The Sun. Videoclipuri suplimentare arată momentul în care polițiștii sapă pentru a recupera obiectele furate, precum și arestarea suspectului care a fost dus la secție.

Un bărbat din Brazilia s-a folosit de o maimuță ca să comită jafuri repetate

Acesta nu este primul caz în care animalele sunt implicate în infracțiuni. În decembrie 2025, un capucin „criminal” a fost „arestat” în Vicosa, Brazilia, după ce a terorizat un sat.

Potrivit autorităților, maimuța a fost surprinsă cu un cuțit în mână și a fost acuzată de furturi repetate, inclusiv a unui ibric de cafea.

„Ataca bucătăriile și a provocat pene de curent”, au spus polițiștii. Într-un incident filmat, maimuța a spart o colivie pentru a elibera o pasăre. Animalul a fost în cele din urmă capturat și transportat într-o cușcă la secția de poliție.

Un bărbat din București a încercat anul trecut să scape de polițiști printr-o altă metodă. Hoțul a mușcat un polițist de mână, apoi a fugit și s-a baricadat în casă. Acesta fusese prins după două săptămâni de la momentul în care comisese jaful.

