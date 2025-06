Hotelul de la marginea Timișoarei, construit în forma unui castel, a fost cumpărat pentru a fi transformat în clinică de psihiatrie.

Proprietate vândută la jumătate din prețul de evaluare

Clinica de Psihiatrie a Spitalului Județean Timișoara va fi mutată într-un complex hotelier de la marginea orașului, situat în comuna Moșnița Nouă, care va fi transformat în spital. Unitatea medicală funcționează actualmente într-o clădire aflată în stare deplorabilă, pentru care statul achită chirie din 2008, inițial 7.000, momentan 10.000 de euro lunar.

Hotel Castel Royal. Foto: booking.com

Achiziția hotelului Castel Royal a fost aprobată în cea mai recentă ședință a Consiliului Județean Timiș, pentru prețul de 2,1 milioane de euro. Potrivit documentelor care însoțesc proiectul de hotărâre, un expert în evaluări a stabilit că tot complexul hotelier valorează peste 4 milioane de euro.

„Sincer, pe noi ne-a mulțumit prețul (n.r. – de 2,1 milioane de euro)”, a explicat pentru Libertatea Adriana Loth, administrator al firmei care deține hotelul, motivul vânzării la jumătate din prețul evaluării.

Potrivit documentelor care însoțesc hotărârea de achiziție a proprietății, complexul cumpărat de Consiliul Județean Timiș a fost deținut de firma SC Albvest SRL, iar proprietatea include un teren de 4.450 de metri pătrați, o clădire cu un subsol parțial, parter și două etaje, totalizând o suprafață utilă a construcțiilor de 2.505 metri pătrați. În plus, achiziția include și o parcare de 1.019 metri pătrați.

Motivul vânzării: criza din HoReCa

„Hotel Castel Royal se află în Timișoara, la 7,9 kilometri de Bastionul Theresia, și pune la dispoziție o grădină, o terasă, un bar și parcare privată gratuită. Această proprietate include o recepție deschisă nonstop, precum și un restaurant”, este prezentarea de pe Booking.com cu care hotelul își întâmpina până acum clienții.

„Ce ne-a determinat să vindem? Criza economică după COVID și perioada economică actuală care este foarte proastă pentru HoReCa”, a explicat Adriana Loth, pentru Libertatea, decizia de vânzare a hotelului cu 15 camere.

Povestea hotelului-castel

Hotel Castel Royal a fost construit, potrivit adevarul.ro, de frații Marcellus și Heinrich Loth, primul fiind primar din partea PNL în comuna timișeană Teremia Mare între 2000 și 2004. Potrivit sursei amintite, fraţii Loth fac parte dintr-o familie de şvabi născuţi în Timişoara, care a emigrat în Germania în 1986, revenind în țară după Revoluție.

„În Germania am lucrat ca antreprenor, ca economist. M-a fascinat mereu libertatea, spiritul antreprenorial. Am început cu un business de transport persoane pe ruta Germania – România. Am deschis apoi un club. În 1992 am venit, cu toţi banii economisiţi, în România, iar în 1994 l-am convins şi pe fratele meu să revină“, spunea Marcellus Loth acum 12 ani.

Colaj cu imagini de la Hotel Castel Royal. Foto: booking.com

După afaceri în domeniul IT și în domeniul panourilor solare, frații Loth au decis să investească într-o fabrică de mici dimensiuni, marketizată sub brandul „Clinica de bere”.

„Fratele meu, un berar pasionat, şi-a cumpărat o instalaţie de făcut bere, pe care a montat-o în garaj. Iniţial, berea era făcută pentru consum propriu. Dar s-a născut ideea să producem şi la scară mai largă. Aşa că, în 2011, am început să îmbuteliem sub marca «Clinica de Bere»”, mai spunea Marcellus Loth în interviul acordat în 2013.

În 2011, cei doi frați au decis să construiască și hotelul-castel de la marginea Timișoarei. „Toată clădirea este gândită şi proiectată de mine. M-am inspirat din clădirile vechi, castele şi conace din zonele Alsacia şi Lorena. Este arhitectura care îmi place foarte mult. Berea tradiţională este bine să se servească într-o clădire veche, istorică. Am vrut să fie ceva unic arhitectural şi nemaivăzut pe aici“, a mărturisit Loth la scurt timp după inaugurarea clădirii.

Adriana Loth a declarat pentru Libertatea că la Hotel Castel Royal a funcționat unul dintre punctele de lucru ale „Clinicii de bere”, iar compania va rămâne în continuare pe piață, sub același brand.

Clinica de psihiatrie, mult așteptată

Achiziția hotelului pentru transformarea în clinică de psihiatrie este așteptată de medici și de pacienți la Timișoara de aproape 20 de ani.

Șeful Secției Psihiatrie I din cadrul Spitalului Județean Timișoara, profesorul Virgil Radu Enătescu susține că mutarea din actuala clădire a tot fost promisă, dar până acum nu s-a făcut nimic concret.

„Eu sunt încântat. Salut acest demers. În sfârșit s-a făcut dreptate pentru că noi stăm aici din 2008 în chirie. De atunci, consiliul județean a plătit o chirie cumulată de peste două milioane de euro, bani cu care se putea construi o clădire nouă. De-a lungul timpului au existat foarte multe promisiuni din partea Consiliului Județean, dar niciodată cu finalizare. Au fost doar promisiuni și nimic mai mult. Este pentru prima dată când domnul manager cu domnul președinte al Consiliului Județean au finalizat acest demers”, a declarat prof. dr. Enătescu.

Investiția în transformarea hotelului cumpărat de CJ Timiș într-o clinică modernă de psihiatrie necesită „foarte mulți bani”, dar „se poate face ceva foarte frumos”, susține șefa secției Psihiatrie II, prof. dr. Liana Dehelean, care a văzut hotelul în interior înainte de a fi cumpărat.

„Din punctul nostru de vedere, un sediu mai bun nu poate decât să ne bucure. Sunt cinci sau șase circuite care trebuie făcute. Eu nu sunt arhitect, nu sunt evaluator. Tot ce mi-aș dori este să văd un plan, pentru că o clinică de psihiatrie este altceva decât un spital obișnuit și avem foarte multe servicii. Este spitalizarea continuă, spitalizarea de zi, ambulatoriul integrat, o unitate în care pacienții vin, își iau medicamentele și pleacă acasă. Sunt cel puțin cinci sau șase circuite. Sunt necesare măsuri de siguranță ca să prevenim suicidul și pacienții să nu părăsească neavizat spitalul”, a mai explicat prof. Dehelean.

Valoarea reamenajării, necunoscută

Alfred Robert Simonis. Foto: Hepta

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat că nu are nici o estimare a sumelor necesare reamenajării și nici un termen rezonabil în care Clinica de Psihiatrie se poate muta în noul sediu.

Simonis a declarat pentru Libertatea că înainte de aprobarea achiziției în Consiliul Județean Timiș, hotelul a fost inspectat atât de ISU, cât și de DSP care „au fost la fața locului și au spus că se poate adapta clădirea”.

„E prematur să mă pronunț. Nu îmi dau seama ce modificări trebuie făcute. Costuri și evaluări le faci cu un proiectant pe care îl plătești. Nu puteam să contractăm un proiectant să evalueze o clădire care nu este a noastră. Dar nu sunt lucrări structurale. Nu trebuie să demolăm și să construim pe lângă. Sunt niște fluxuri, în rest clădirea se pretează deja mult mai bine decât multe spitale din România la ora aceasta”, a mai declarat Alfred Simonis pentru Libertatea.

