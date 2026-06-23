„Dacă lucrurile vor continua în ritmul acesta”, scria luni, într-o postare de pe contul de socializare faimos al lui Larry, „voi înceta să mai fac vreun efort să le învăț numele”, după ce premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia.

În ciuda întrebărilor legate de vârsta sa și de posibila pensionare, felina în vârstă de 19 ani urmează să rămână în funcție alături de al șaptelea său prim-ministru, odată ce Sir Keir Starmer va părăsi funcția de premier.

Liderul laburist a anunțat luni că va pregăti un calendar pentru a se retrage din funcție, un succesor urmând să fie anunțat probabil în cursul verii.

Larry a fost salvat de la un adăpost de câini și pisici și i s-a acordat rolul istoric, deoarece era remarcat pentru faptul că era deosebit de bun la ținerea șoarecilor la distanță.

Motanul Larry, record politic: a rezistat la Downing Street mai mult decât ultimii șase prim-miniștri ai Marii Britanii

De-a lungul anilor, Larry a devenit un membru foarte iubit al Downing Street, apărând în poze cu Barack Obama și Volodimir Zelenski, plus alți numeroși președinți și politicieni, alungând o vulpe și cunoscut mai ales pentru dușmănia manifestată pentru motanul Palmerston, membru al Ministerului de Externe, care a murit în februarie.

Larry a fost angajat în 2011 sub conducerea lui David Cameron, care s-a dovedit a fi cel mai longeviv proprietar al său – conservatorii au rezistat până în 2016, când acesta a demisionat după Brexit.

Premierii britanici colegi cu Larry la Downing Street, până acum:

  • David Cameron: 2010-2016,
  • Theresa May: 2016-2019,
  • Boris Johnson: 2019-2022,
  • Liz Truss: 2022
  • Rishi Sunak: 2022-2024,
  • Sir Keir Starmer 2024-2026

Plecarea lui Sir Keir înseamnă că Larry va avea în sfârșit Downing Street din nou doar pentru el, deoarece prim-ministrul a perturbat echilibrul cumpărând un pisoi pe nume Prince.

Secretarul scoțian Ian Murray nu a fost un fan al lui Larry, numind pisica necooperantă atunci când a încercat să se fotografiez cu el și numindu-l „un jegos”.

Vorbind la cina anuală CBI Scotland din Glasgow, el a glumit spunând că Larry este „cel mai enervant pisoi pe care l-ai putea întâlni vreodată” și a dat vina pe ultimul deceniu de prim-miniștri conservatori pentru asta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
BREAKING după ce Guvernul Veștea a picat! Anunțul crucuai al nopții în politică! Ce s-a înâmplat la doar trei minute după numărătoarea voturilor
Viva.ro
BREAKING după ce Guvernul Veștea a picat! Anunțul crucuai al nopții în politică! Ce s-a înâmplat la doar trei minute după numărătoarea voturilor
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul Oliviei Diana Morar, nominalizată pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea. Ce legătură are cu Nicușor Dan și ce s-a aflat acum despre averea ei impresionantă
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
GSP.RO
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.RO
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Criza politică din România din 2026. Adrian Veștea nu a strâns voturile necesare în Parlament, Nicușor Dan face noi consultări
LiveText
Politică 10:17
Criza politică din România din 2026. Adrian Veștea nu a strâns voturile necesare în Parlament, Nicușor Dan face noi consultări
Calendarul noilor consultări inițiate de Nicușor Dan, după ce Guvernul Veștea a picat la votul din Parlament
Politică 10:10
Calendarul noilor consultări inițiate de Nicușor Dan, după ce Guvernul Veștea a picat la votul din Parlament
Parteneri
Modelul low-cost a ajuns și în cafenele: De ce prețul afișat pe panou a devenit o iluzie și cum sunt taxați clienții pentru fiecare ingredient
Adevarul.ro
Modelul low-cost a ajuns și în cafenele: De ce prețul afișat pe panou a devenit o iluzie și cum sunt taxați clienții pentru fiecare ingredient
Lovitură de teatru! Elias Charalambous, aproape de a-i lua locul unui român la o echipă de top din Grecia
Fanatik.ro
Lovitură de teatru! Elias Charalambous, aproape de a-i lua locul unui român la o echipă de top din Grecia
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții
Viva.ro
Gata! Nu mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! După o perioadă presărată cu multe certuri, Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au făcut pasul care a stârnit valuri de reacții

Monden

Cum au apărut Andra și Cătălin Măruță, alături de copiii lor, în vacanța din Mauritius. „Punem pe pauză tot ce înseamnă agitație”
Stiri Mondene 10:17
Cum au apărut Andra și Cătălin Măruță, alături de copiii lor, în vacanța din Mauritius. „Punem pe pauză tot ce înseamnă agitație”
Căsnicia Ancăi Serea cu Adi Sînă, în vizorul fanilor: „El a înșelat-o de la început cu tot ce a prins”. Detaliul observat pe Instagram
Stiri Mondene 10:10
Căsnicia Ancăi Serea cu Adi Sînă, în vizorul fanilor: „El a înșelat-o de la început cu tot ce a prins”. Detaliul observat pe Instagram
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
ObservatorNews.ro
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
GSP.ro
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
Mediafax.ro
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

Criza politică din România din 2026. Adrian Veștea nu a strâns voturile necesare în Parlament, Nicușor Dan face noi consultări
LiveText
Politică 10:17
Criza politică din România din 2026. Adrian Veștea nu a strâns voturile necesare în Parlament, Nicușor Dan face noi consultări
Calendarul noilor consultări inițiate de Nicușor Dan, după ce Guvernul Veștea a picat la votul din Parlament
Politică 10:10
Calendarul noilor consultări inițiate de Nicușor Dan, după ce Guvernul Veștea a picat la votul din Parlament
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF a stabilit data oficială a evenimentului. Update
Fanatik.ro
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF a stabilit data oficială a evenimentului. Update
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi