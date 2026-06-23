„Dacă lucrurile vor continua în ritmul acesta”, scria luni, într-o postare de pe contul de socializare faimos al lui Larry, „voi înceta să mai fac vreun efort să le învăț numele”, după ce premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia.

Another one bites the dust. pic.twitter.com/qjVMNYcjdg — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

În ciuda întrebărilor legate de vârsta sa și de posibila pensionare, felina în vârstă de 19 ani urmează să rămână în funcție alături de al șaptelea său prim-ministru, odată ce Sir Keir Starmer va părăsi funcția de premier.

Liderul laburist a anunțat luni că va pregăti un calendar pentru a se retrage din funcție, un succesor urmând să fie anunțat probabil în cursul verii.

Larry a fost salvat de la un adăpost de câini și pisici și i s-a acordat rolul istoric, deoarece era remarcat pentru faptul că era deosebit de bun la ținerea șoarecilor la distanță.

De-a lungul anilor, Larry a devenit un membru foarte iubit al Downing Street, apărând în poze cu Barack Obama și Volodimir Zelenski, plus alți numeroși președinți și politicieni, alungând o vulpe și cunoscut mai ales pentru dușmănia manifestată pentru motanul Palmerston, membru al Ministerului de Externe, care a murit în februarie.

Michelle Obama visited Downing Street earlier; shame she didn't bring that guy she lives with... pic.twitter.com/2lJ6MYYbXc — Larry the Cat (@Number10cat) June 16, 2015

Larry a fost angajat în 2011 sub conducerea lui David Cameron, care s-a dovedit a fi cel mai longeviv proprietar al său – conservatorii au rezistat până în 2016, când acesta a demisionat după Brexit.

Premierii britanici colegi cu Larry la Downing Street, până acum:

David Cameron: 2010-2016,

Theresa May: 2016-2019,

Boris Johnson: 2019-2022,

Liz Truss: 2022

Rishi Sunak: 2022-2024,

Sir Keir Starmer 2024-2026

Plecarea lui Sir Keir înseamnă că Larry va avea în sfârșit Downing Street din nou doar pentru el, deoarece prim-ministrul a perturbat echilibrul cumpărând un pisoi pe nume Prince.

Secretarul scoțian Ian Murray nu a fost un fan al lui Larry, numind pisica necooperantă atunci când a încercat să se fotografiez cu el și numindu-l „un jegos”.

Vorbind la cina anuală CBI Scotland din Glasgow, el a glumit spunând că Larry este „cel mai enervant pisoi pe care l-ai putea întâlni vreodată” și a dat vina pe ultimul deceniu de prim-miniștri conservatori pentru asta.

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