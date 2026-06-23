După două desemnări irosite, cu Eugen Tomac și Adrian Veștea, Nicușor Dan trebuie să propună acum un nou nume de prim-ministru care să formeze un nou guvern și să obțină cele 233 de voturi necesare în Parlamentul României.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Consultările vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:

• Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

• Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

• Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

• Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

• Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

• Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

• Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

• Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

• Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

• Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

• Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

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