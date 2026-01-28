De la hotelul turiștilor la ruină

Hotelul Dunărea a fost construit în perioada 1934-1940, în plină epocă interbelică, și a fost cunoscut inițial sub numele Hotel Dinu, după proprietarul său, Dumitru Dinu. Avea aproximativ 70 de camere, dispuse pe șapte etaje, și o suprafață construită de circa 2.750 de metri pătrați, pe un teren de 493 de metri pătrați.

Poziționat strategic lângă Gara de Nord, hotelul a devenit rapid una dintre principalele opțiuni de cazare pentru turiștii care soseau în Capitală cu trenul. La parter, proiectul inițial prevedea cafenea, bar, restaurant, spații comerciale și chiar un cinematograf.

După naționalizarea din 1948, clădirea a rămas în circuitul public, iar la parter a funcționat magazinul SORA (Societatea Română de Aprovizionare), foarte cunoscut în perioada comunistă.

Hotelul Dunărea, din nou la vânzare, fără preț public

Acum, Hotelul Dunărea a fost scos din nou la vânzare prin agenții imobiliare, fiind promovat de compania CBRE. Imobilul este prezentat ca o oportunitate de reconversie, fără ca un preț de listare să fie făcut public până în acest moment. Potrivit informațiilor publicate de Economica.net, clădirea este considerată potrivită pentru mai multe tipuri de reconversie, de la hotel și locuințe, până la spații culturale.

Deocamdată, nu a fost anunțat public un preț de vânzare, iar reprezentanții pieței imobiliare vorbesc despre o oportunitate dificilă, din cauza costurilor mari de consolidare și a statutului de monument.

Cutremurele care au șubrezit clădirea

Hotelul Dunărea a fost grav afectat de două seisme majore. Cutremurul din 1940 a dus la prăbușirea glorietei cu ceas de la ultimul nivel al clădirii, iar seismul din 1977 a afectat structura de rezistență în ansamblu, deja slăbită de trecerea timpului. Mai târziu, copacii au crescut prin fostul simbol al Bucureștiului.

Astăzi, clădirea este încadrată în clasa de risc seismic I, ceea ce înseamnă pericol major de prăbușire în cazul unui cutremur puternic.

O bijuterie Art Deco abandonată

Hotelul Dunărea a fost proiectat de arhitectul Constantin Cănănău și este considerat un exemplu valoros de arhitectură Art Deco în București. Printre elementele distinctive se numără volumetria verticală accentuată, ferestrele înguste dispuse ritmic, colțul curbat orientat spre intersecție și fațada simetrică.

În prezent, imaginea este cu totul alta. Fotografii din interiorul Hotelului Dunărea, postate recent pe contul de Tiktok @iovuionutmariuss, surprinzând starea avansată de degradare a clădirii. Fațada este fisurată, tencuiala a căzut până la cărămidă, geamurile lipsesc sau sunt sparte, iar vegetația crește direct din ziduri. Interiorul este vandalizat, plin de moloz și gunoaie, iar clădirea este frecventată de persoane fără adăpost, fiind considerată un pericol sanitar și public.

Promisiuni, proiecte și blocaje

De-a lungul ultimelor decenii, Hotelul Dunărea a fost subiectul mai multor planuri de reconversie. În 2012, proprietarul de atunci, omul de afaceri israelian Avi Zamir, anunța o investiție de aproximativ trei milioane de euro pentru transformarea clădirii în bloc de apartamente.

„Suntem în proces de obținere a autorizațiilor și vrem să începem lucrările în iulie-august. Avem în plan compartimentarea clădirii în 40 de apartamente. Nu vor fi de lux, ci la prețurile pieței. Investiția se ridică la 2,5-3 milioane de euro”, declara la acel moment Shimon Galon, reprezentantul firmei Real Sol, companie implicată în gestionarea proiectului, potrivit publicației B365. Dar aceste planuri nu s-au concretizat.

Ulterior, în 2016, a apărut un proiect de tip boutique, iar între 2020 și 2023 a fost discutată ideea unui centru cultural. Niciunul nu s-a concretizat.

În noiembrie 2021, primarul sectorului 1 de la acel moment, Clotilde Armand, anunța că Hotelul Dunărea „intră în proces de restaurare”. În august 2022, Primăria Sectorului 1 preciza că imobilul ar urma să fie transformat într-un hub cultural, cu spații expoziționale, educaționale și rezidențiale pentru artiști.

În realitate, lucrările nu au început. Abia la finalul anului 2023 a fost semnat contractul pentru realizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, cu un termen de 75 de zile pentru întocmirea documentației.

„Clădirea este complet dezafectată, părăsită, reprezintă un pericol sanitar și un real pericol public în cazul unui seism major”, avertiza atunci administrația locală.

Exproprierea, abandonată

Încercările de expropriere a clădirii au eșuat. În 2019, Primăria Capitalei a demarat procedura, însă aceasta a fost anulată ulterior din motive juridice. În 2025, actualul primar al sectorului 1, George Tuță, a declarat că exproprierea nu mai poate continua, după ce Consiliul General al Municipiului București nu și-a dat acordul.

În lipsa unei soluții clare, Primăria Sectorului 1 a aplicat o majorare de 500% a impozitului, considerând imobilul clădire neîngrijită.

Hotelul Dunărea rămâne, pentru moment, una dintre cele mai cunoscute ruine din București, o clădire care a întâmpinat generații de turiști și care astăzi păzește Gara de Nord ca un simbol al degradării și al promisiunilor neterminate.

