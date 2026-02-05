Pungi lăsate sub un brad de Crăciun, pe stradă

Marți seară, 4 februarie 2026, un grup de aproximativ 60 de persoane, purtând măști și pene la pălării (simbolizându-l pe Robin Hood), a intrat în magazinul alimentar Rachelle-Béry din Montreal. Aceștia au sustras bunuri în valoare de mii de dolari.

Furtul urmează unui incident similar din decembrie, când membrii aceluiași grup au intrat într-un magazin alimentar din Montreal costumați în Moș Crăciun și elfii săi, furând bunuri și lăsând o parte din ele, ambalate în pungi sub un brad de Crăciun, din apropiere.

Costul vieții este un subiect major în Canada, unde inflația a crescut cu 4,7% între noiembrie 2024 și 2025 – mai mult decât dublu față de rata inflației generale, potrivit partenerului canadian de difuzare al CNN, CBC.

„Două locuri de muncă nu sunt suficiente pentru a mânca”

„În fiecare zi, muncim fără încetare, doar pentru a putea cumpăra alimente din acele supermarketuri orientate spre profit”, se arată în declarația Robins des Ruelles, care îl citează pe Francis, unul dintre membrii grupului. „Atunci când două locuri de muncă nu sunt suficiente pentru a mânca, a avea un acoperiș deasupra capului și a avea grijă de familia ta, toate mijloacele devin legitime.”

Autorii fac parte dintr-o grupare numită „Robin des Ruelles” (Robin al Aleilor). Aceștia au declarat că gestul lor este un act politic îndreptat împotriva marilor corporații din domeniul alimentar care obțin profituri record în timp ce populația se confruntă cu inflația.

Într-o înregistrare video, persoane purtând măști se plimbă printre raioane, luând alimente, medicamente, săpun și alte articole. Alții folosesc spray-uri de vopsea pentru a bloca camerele de supraveghere din magazin și de afară. La sfârșitul videoclipului, o persoană pulverizează „F**k Les Profits” pe un perete de cărămidă.

Donate persoanelor nevoiașe

Alimentele furate nu au fost păstrate, ci livrate către frigidere comunitare din oraș și lăsate în fața unor locuințe sociale din cartierul Hochelaga pentru a ajuta persoanele nevoiașe.

Aceeași grupare a mai organizat o acțiune similară în decembrie anul trecut, când participanții s-au deghizat în Moș Crăciun și elfi pentru a goli rafturile unui alt magazin, în semn de protest față de costul ridicat al vieții în Canada.

Poliția din Montreal a deschis o anchetă pentru furt și vandalism (graffiti), menționând că nicio persoană nu a fost rănită în timpul incidentului. Lanțurile de magazine vizate au condamnat acțiunea, numind-o „criminalitate de retail inacceptabilă”, indiferent de motivele invocate.