Design inovator, culoare și mai multă productivitate. Review HUAWEI MatePad 12 X: Cum am redescoperit plăcerea de a scrie de mână

Delicatețe și durabilitate în același dispozitiv

După impactul vizual, a venit experiența tactilă. Textura strălucitoare și perlată a carcasei este obținută în urma acoperirii cu un praf de mică naturală și cu vopsea ecologică pe bază de apă. Astfel rezultă o suprafață mătăsoasă, care oferă o senzație de căldură, ceea ce deosebește HUAWEI MatePad 12 X de alte tablete, unde prima senzație pe care o ai la atingere este asociată cu metalul.

Tableta are o grosime de 5,9 mm și este însoțită de tastatura HUAWEI Smart Magnetic. Acestea, împreună cu HUAWEI M-Pencil, ajuns la a treia generație, pot funcționa ca un computer și cântăresc mai puțin decât un laptop. Toate cele trei dispozitive sunt conectate prin tehnologia NearLink.

MatePad 12 X este însă, în același timp, un dispozitiv durabil. Carcasa tabletei este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu, care o face să fie rezistentă la îndoire și cădere. Am testat asta fără să-mi propun, când am uitat tableta pe canapea și m-am așezat pe ea, din greșeală. Am putut, apoi, să o folosesc în continuare, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Ecran mat care oferă senzația scrierii pe hârtie

HUAWEI MatePad 12 X are un ecran mat PaperMatte ultraluminos. În acest context, am apreciat că asigură protecția vederii și elimină interferențele luminoase, caracteristici care, pentru mine, sunt esențiale, având în vedere că, la fel ca mulți alți oameni, petrec zilnic ore în șir în fața ecranelor.

Fascinantă mi se pare și senzația de scriere pe hârtie pe care o creează ecranul acestei tablete. Datele HUAWEI arată că, în cazul MatePad 12 X, experiența generală de scriere este îmbunătățită cu 47% în comparație cu tabletele tradiționale. Ce pot eu să spun după ce am testat-o este că mă bucur că un dispozitiv de ultimă generație îmi oferă experiența de a lua clasicele notițe scrise de mână, dar fără să am nevoie de hârtie. La asta contribuie și M-Pencil, care are o viteză foarte rapidă de răspuns.

Funcții avansate de luat notițe

Și pentru că am ajuns la notițe, tableta are preinstalată aplicația HUAWEI Notes care, cu siguranță, îi poate ușura viața oricărui student sau tânăr profesionist dintr-un domeniu creativ și nu numai. Spun asta pentru că HUAWEI Note are funcția Note Replay, care folosește o tehnologie avansată de procesare audio ce permite înregistrarea sunetului când iei notițe, iar conținutul audio și cel scris de mână sunt sincronizate în timp real. Eu am testat această funcție în timpul unei întâlniri online despre un proiect complex, dar cred că este foarte utilă pentru orice student care nu ține întotdeauna pasul cu explicațiile profesorului, la cursuri, pentru că poate asculta apoi înregistrarea în funcție de cuvintele cheie.

MatePad 12 X aduce un plus la capitolul productivitate și prin funcțiile Multi-Note și Split Screen. Multi-Note m-a ajutat să îmi organizez mai bine ideile și să am o viziune mai clară asupra unui proiect la care am lucrat, pentru că permite deschiderea în același timp a mai multor note. Iar cu Split Screen am avut în față două notițe pe care am putut să le compar, ceea ce, din nou, mi-a ușurat munca.

O altă aplicație preinstalată pe HUAWEI MatePad 12 X este GoPaint, care include o serie de funcții și instrumente de pictură, precum și o interfață ușor de folosit, astfel încât oricine își poate pune creativitatea în practică. Aplicația oferă peste 150 de tipuri de pensule și modele de pânze pentru a crea lucrări artistice cu texturi realiste, indiferent că ești profesionist sau amator.

Integrare Google și acces la aplicații prin AppGallery

Deși am testat tableta în special pentru caracteristicile ei inovative, MatePad 12 X m-a ajutat să rezolv și alte situații cu ajutorul aplicațiilor de care am nevoie zilnic și pe care le-am descărcat din HUAWEI AppGallery. Astfel, am răspuns mesajelor de pe WhatsApp și Messenger și am trimis câteva mail-uri de pe contul meu de Gmail. Totodată, la prima folosire pe tabletă a unei aplicații din portofoliul Google, s-au activat automat extensii ca microG sau GBox, apoi, după configurarea inițială, aplicațiile au funcționat ca pe un dispozitiv Android. Iar, la capătul unei zile pline, am constatat că bateria tabletei încă nu se descărcase. MatePad 12 X are o baterie de 10.100 mAh, cu o autonomie de 14h de redare video-audio playback și de 12h în condiții de web browsing.

„Descoperă sezonul tabletelor”, campania promoțională în magazinul HUAWEI Store

HUAWEI MatePad 12 X este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store, la prețul de 2.699 lei, și vine alături de tastatură și un cablu tip C. Pe lângă varianta Pink, mai există două opțiuni de culoare – Green și White. Tableta este inclusă în campania promoțională „Descoperă sezonul tabletelor”, astfel că, până pe 12 martie, la orice achiziție, MatePad 12 X aduce un M-Pencil cadou. Pentru 99 lei în plus se poate cumpăra un al doilea M-Pencil, iar pentru alți 49 de lei, în pachetul promoțional se adaugă și adaptorul Supercharge 66W.

