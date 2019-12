De Cristian Anton,

”Imediat ce am devenit, după cum am mai spus, prea bătrân şi prea urât pentru comedii romantice, am primit roluri destul de interesante”, a spus actorul, invitat în emisiunea radiofonică Breakfast Show, de pe Virgin Radio, găzduită de prezentatorul britanic Chris Evans.

”Ei bine, rolul din ”Florence Foster Jenkins” a fost interesant. ”Paddington Two”, un film superb. Apoi am interpretat, după cum ştiţi, rolul lui Jeremy Thorpe în serialul BBC”, a declarat Hugh Grant.

”Şi deodată, într-adevăr, văd la orizont o carieră pe care aş putea-o urma în următorii 20 de ani”, a completat vedeta britanică.

A vrut să se lase de actorie

Actorul a mărturisit că, la începutul carierei, actoria i se părea o slujbă provizorie şi ”a vrut să renunţe încă din acel moment”.

”Niciodată nu mi-a ieşit prea bine”, a spus actorul. ”Ştiu că par nerecunoscător, deşi nu ar trebui să fiu”.

Oamenii mi-au oferit oportunităţi minunate, Richard Curtis m-a ajutat să mă îmbogăţesc şi sunt foarte, foarte recunoscător. Şi cred că acele filme au fost minunate. Hugh Grant:

”În esenţă, vreau să spun că a fost destul de interesant că nu a trebuit să mă mai îndrăgostesc sau să ofer flori în ultimii cinci ani”, a punctat actorul.

Hugh Grant, recompensat cu Globul de Aur pentru rolul din ”Four Weddings and a Funeral” (1994), face parte din distribuţia filmului ”The Gentlemen”, în regia lui Guy Ritchie, alături de Matthew McConaughey, peliculă care va avea premiera în 2020.

Cum a primit rolul din ultimul său film

Actorul a povestit că a primit acest rol după ce, în ziua în care mergea spre locul de desfăşurare al căsătoriei sale cu Anna Eberstein, s-a întâlnit întâmplător pe stradă cu Guy Richie.

”Mă pregăteam să mă duc la ceremonia de căsătorie când, în timp ce traversam strada, un bărbat a căzut de pe bicicletă în faţa mea, iar eu am spus ”sărmanul băiat” şi l-am ajutat să se ridice”.

”Întâmplarea a făcut că era chiar asistentul lui Guy Richie, iar Guy era pe bicicletă în spatele acestuia”.

”L-am ajutat să se ridice, după care acesta a spus ”apropo, Hugh, am un scenariu pe care vreau să ţi-l trimit”, aşa că mi-a trimis scenariul”, a povestit actorul.

