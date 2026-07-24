În fiecare vară, autostrăzile spre Budapesta se umplu de mașini cu numere românești, iar tribunele circuitului găzduiesc un număr impresionant de spectatori veniți din România. Pentru mulți, experiența începe încă de vineri, odată cu antrenamentele, și continuă până duminică, atunci când se sting luminile roșii de la start și începe cursa.

Hungaroring este considerat unul dintre cele mai tehnice circuite din calendarul competițional. Virajele rapide, liniile drepte scurte și provocările legate de strategie fac ca fiecare ediție să fie un test complex atât pentru piloți, cât și pentru echipe.

În același timp, circuitul este recunoscut pentru apropierea spectatorilor de acțiune. Spre deosebire de alte Mari Premii, o mare parte din traseu poate fi urmărită din tribune, ceea ce transformă experiența într-una spectaculoasă pentru cei prezenți.

Nu este surprinzător că, pentru numeroși fani români, Hungaroring reprezintă primul contact direct cu Formula 1 și cursa pe care aleg să o revadă an de an.

Un weekend special și pentru Banca Transilvania

Ediția din acest an aduce și un moment important pentru Banca Transilvania.

În cadrul Marelui Premiu al Ungariei, logo-ul BT va fi prezent pe monopostul McLaren Mastercard Formula 1 Team, pe volan și pe căștile celor doi piloți ai echipei, Lando Norris și Oscar Piastri.

Este una dintre cele mai vizibile activări ale parteneriatului dintre BT și McLaren Mastercard Formula 1® și o prezență care va putea fi urmărită de milioane de telespectatori din întreaga lume, dar și de spectatorii aflați în tribunele de la Hungaroring.

Asocierea dintre BT și McLaren Mastercard Formula 1® are la bază valori comune precum performanța, inovația și munca în echipă – elemente care definesc atât sportul de cel mai înalt nivel, cât și mediul de business.

Formula 1 înseamnă și experiențe pentru fani

Pentru mulți dintre cei care urmăresc competiția, fiecare etapă reprezintă o ocazie de a călători, de a descoperi orașe noi și de a trăi atmosfera din jurul paddock-ului și a circuitelor.

Pornind de la această idee, Banca Transilvania oferă deținătorilor cardului McLaren F1 Team Mastercard o serie de beneficii dedicate celor care călătoresc în weekendurile cu curse.

Printre acestea se numără cashback de 10% pentru plățile efectuate la restaurante și hoteluri din străinătate în weekendurile de Formula 1, reducere de 15% la produsele din colecția oficială McLaren Racing și, pentru posesorii cardului McLaren F1 Team Mastercard Gold, asigurare de călătorie și acces în business lounge-urile aeroporturilor.

Beneficiile completează experiența celor care aleg să își transforme pasiunea pentru motorsport într-o călătorie memorabilă.

Foto: Banca Transilvania

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