„O gafă de miliardar”

Miliardarul de 81 de ani ar fi ales numele din mitologia japoneză, după zeița șintoistă asociată atât cu creația, cât și cu moartea. Ellison, care are legături familiale strânse cu Israelul, ar fi aflat de ortografia ofensatoare și s-a grăbit să ia diluantul și să redenumească nava.

Ellison nu a mai deține iahtul, numit acum Ronin, după ce l-a vândut bancherului venezuelean Víctor Vargas în 2013.

Dar dezvăluirea a devenit din nou publică datorită rețelelor de socializare, iar meme-urile au început să curgă.

„Este o gafă de miliardar atât de clasică încât aproape că pare scrisă chiar de Jesse Armstrong. Este intâlnirea perfectă între pretenția de înaltă clasă și lipsa totală de atenție”, a scris cineva.

„Acest lucru este direct din Succession”, a scris un altul. Un al treilea a comentat: „Sună ca ceva desprins din Arrested Development”.

Ellison ar fi vândut iahtul după ce l-a redenumit „Ronin”. În prezent, acesta este deținut de Alessandro Del Bono, director de afaceri italian și lider al industriei farmaceutice.

Cine e Larry Ellison, miliardarul care a devenit cu 40 de miliarde de dolari mai bogat

Larry Ellison, cofondatorul Oracle, a devenit, în iunie 2025, al doilea cel mai bogat om din lume, după Elon Musk. Averea sa a crescut cu peste 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, ajungând la 258 de miliarde de dolari.

Acest salt spectaculos se datorează creșterii-record a acțiunilor Oracle, în contextul cursei pentru inteligența artificială.

Conform Forbes, Larry Ellison i-a depășit pe Jeff Bezos, președintele Amazon (228 de miliarde de dolari) și Mark Zuckerberg (238 de miliarde de dolari) în clasamentul miliardarilor. Doar prietenul său Elon Musk, cu o avere estimată la 414 miliarde de dolari, cel mai bogat om din lume, îl depășește pe cofondatorul Oracle.

Acțiunile Oracle au atins un maxim istoric de 215 dolari pe unitate, după publicarea unor rezultate financiare peste așteptări.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE