Tânărul în vârstă de 29 de ani, care a murit la câteva zile după ce a fost bătut pe 7 ianuarie, este bătut de cei cinci polițiști de culoare, și arată semne că ar opune rezistență la arestare.

Tyre Nichols era un bărbat de culoare, la fel ca toți cei cinci ofițeri acuzați în acest caz.

Departamentul de Poliție din Memphis a publicat patru videoclipuri explicite din timpul reținerii din trafic, care arată violența polițiștilor, însumând mai mult de o oră de filmare.

Primul clip îi arată pe ofițeri care îl scot pe Nichols din mașină și strigă la el să se pună la pământ.

„N-am făcut nimic!”, spune acesta, în timp ce ofițerii îl bruschează și îl înjură. Unul dintre polițiști le spune celorlalți să folosească pistolul cu electroșocuri.

Nichols le spune că fac exces de zel și că el vrea doar să meargă acasă.

În câteva secunde, unul dintre ofițeri trage cu un taser-ul către Nichols, care reușește să fugă.

Un videoclip separat, de la o cameră montată pe un stâlp de iluminat îi pe arată ofițeri care îl bat pe Tyre Nichols după ce l-au ajuns din urmă, într-o zonă rezidențială.

