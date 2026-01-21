Noile puncte gospodărești vor înlocui aproximativ 35% din infrastructura actuală de colectare a deșeurilor.

Cele 175 de insule ecologice, 150 supraterane și 25 subterane, au fost achiziționate de municipalitate prin intermediul Salubris SA, cu finanțare europeană în valoare de aproximativ 4,90 milioane de euro, obținută inițial prin PNRR și preluată ulterior de Administrația Fondului pentru Mediu.

La Iași, oamenii vor arunca gunoiul cu ajutorul unei aplicații sau a unui card de acces Foto: Facebook/ Primăria Municipiului Iași

„Este o nouă etapă pe care Primăria și Salubris SA o parcurg în programul de modernizare a sistemului de colectare separată a deșeurilor, pe care îl susținem pentru a ne alinia practicilor europene și, mai ales, pentru a avea un oraș curat și sănătos. Avem cel mai modern și mai performant operator de salubritate din țară și ne propunem să devenim și un model la nivel național în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea”, a declarat primarul Iașiului, Mihai Chirica.

175 de insule ecologice digitale schimbă colectarea deșeurilor în Iași Foto: Facebook/ Primăria Municipiului Iași

Insulele ecologice sunt formate din cinci containere individuale, dedicate celor cinci fracții de deșeuri: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, respectiv hârtie și carton. Acestea sunt dotate cu sisteme antivandalism, control digital al accesului, module GSM pentru transmiterea datelor și o bază de date cu utilizatorii arondați.

Accesul va fi permis exclusiv persoanelor arondate fiecărei insule, prin card dedicat sau aplicație mobilă, pentru care este necesar un cod de activare furnizat de Primărie.

Pentru fiecare eco-insulă vor fi distribuite 200 de carduri de acces, urmând ca Salubris SA să le ofere cetățenilor în perioada următoare.

Pentru buna funcționare a sistemului, ieșenii sunt rugați să utilizeze saci de deșeuri de maximum 45 de litri.

În paralel, operatorul de salubritate a început dotarea cu autospeciale pentru colectarea separată, prima fiind deja livrată, iar celelalte urmează să ajungă în curând.

