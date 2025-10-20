Impact asupra manichiuristelor

Manichiuristele din Iași raportează o scădere semnificativă a clientelei după tragedia de la spital.

Andreea, o manichiuristă din Iași, a declarat pentru BZI: „În ultimele săptămâni, am avut atât asistente, cât și doamne doctor care au renunțat la manichiura cu gel sau semipermanentă. Câteva din ele au optat pentru unghii foarte, foarte scurte și naturale. Inclusiv studentele de la UMF vin pentru demontat unghii.”

În prezent, cadrele medicale optează pentru unghii scurte sau renunță complet la serviciile de manichiură.

Prețurile pentru manichiura cu ojă semipermanentă variază între 120 și 140 de lei, în timp ce unghiile cu gel pot costa și mai mult de 200 de lei.

„Înainte, încasam 6.000-7.000 de lei”

Loredana, o altă manichiuristă din Iași, se plânge că i-au scăzut veniturile imediat după scandalul de la Spitalul „Sfânta Maria”.

„A scăzut foarte mult numărul de cliente de când a fost scandalul la spitalul de copii. Aveam foarte multe cliente care erau rezidente. Unele au venit să-și scoată unghiile cu gel și mi-au spus că în următoarele luni, până când lucrurile nu se calmează, nu o să-și mai facă manichiura. Înainte, încasam 6.000-7.000 de lei, iar luna asta sper să câștig măcar 2.500 de lei.”

Este important de menționat că regulile privind purtarea unghiilor lungi și a bijuteriilor se aplică doar personalului medical care intră în contact direct cu pacienții. Personalul TESA și medicii din policlinici nu sunt supuși acestor restricții.

Investigație în curs

Cazul deceselor de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași este în prezent investigat de procurorii DNA.

Tragedia a fost cauzată de infecția cu bacteria Serratia marcescens, deosebit de periculoasă pentru pacienții cu comorbidități.

Șapte copii au murit la Iași, în secția ATI de la Spitalul Sf. Maria, infectați cu bacteria Serratia marcescens.

