Primarul Iașiului urmează să propună spre vot în Consiliul Local un proiect de lege care prevede interzicerea mașinilor poluante.

„Cea mai importantă măsură prevăzută este cea de interzicere, din momentul când va fi adoptată hotărârea, a utilizării autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 3 inclusiv şi non-Euro. De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2021 va fi interzisă utilizarea autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 4 inclusiv, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 utilizarea autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 5 inclusiv. În toate cele trei cazuri decizia se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Iaşi şi numai în intervalul orar 6.00 – 22.00”, se arată într-un comunicat al Primăriei Iaşi.

Pentru a-i încuraja să renunțe la mașinile poluante, Primăria Iași le va acorda vouchere posesorilor de mașini poluante. Voucherele în valoare de câte 500 de euro vor fi acordate unui număr de 25.000 de posesori de autovehicule vechi şi poluante.

