Ilfov a fost doi ani pe primul loc

Datele provizorii ale Institutului Național de Statistică pentru 2024 arată că Iașiul a redevenit cel mai tânăr județ din România, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani.

În 2022 și 2023, Ilfov s-a clasat primul loc, cu o o vârstă medie populației rezidente de 39,3 ani, cu 0,2 ani mai mare decât cea a ieșenilor.

Cifrele analizate de specialiștii INS se referă la populația rezidentă la 1 iulie 2024. Aici sunt incluși români, străini și chiar persoane fără cetățenie, care trăiesc zi de zi la o anumită adresă. Astfel, vârsta medie a populației rezidente ne arată cine trăiește cu adevărat în județ și cum arată comunitatea în termeni de tinerețe și experiență.

Teleorman, la polul opus

În imp ce Iașiul se detașează ca pol de tinerețe, alte județe înregistrează vârste medii mai ridicate: Suceava are 40,1 ani, Vaslui și Botoșani ating 41,4, respectiv 41,6 ani, în Bacău vârsta medie a fost de 42 de ani.

La nivel național, cele mai „vârstnice” rămân județele Teleorman (46,7 ani), Vâlcea (45,9) și Hunedoara (45,8 ani).

Teritoriul României este organizat, în mod administrativ, în județe, orașe, anumite orașe fiind declarate municipii, și comune împreună cu satele componente. În România sunt 41 de județe la care se adaugă și municipiul București. Vezi care sunt județele României, dar și ce orașe aparțin fiecărui județ.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

O eroare statistică legată de infrastructura sportivă școlară a transformat o comună din Iași într-un centru de gimnastică. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), comuna Grozești din județul Iași ar avea nouă săli de gimnastică pentru doar 127 de copii.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE