Acțiunile companiei cu sediul în Armonk, New York, au crescut cu peste 6%. De la începutul anului acestea au scăzut cu aproximativ 11%.

Legea lui Moore

Anunțul vine într-un moment în care producătorii de cipuri caută modalități de a menține tendința de a avea tot mai multă putere de calcul în cipuri mai mici, fenomen cunoscut sub numele de Legea lui Moore.

Noua tehnologie de cipuri, care consolidează poziția IBM în competiția cu producătorii de cipuri TSMC și Intel are o arhitectură de tranzistori de 0,7 nanometri sau 7 angstromi.

Săptămâna trecută, Intel a anunțat că noua generație a procesului său de fabricație 18A, care produce cipuri de 1,8 nanometri, a intrat în faza de testare, înainte de producția comercială.

IBM a declarat că cipul de 0,7 nanometri înglobează aproape 100 de miliarde de tranzistori pe o suprafață de mărimea unei unghii. Acest lucru este dublul densității cipului de 2 nanometri prezentat în 2021, oferind o performanță cu până la 50% mai mare sau o eficiență energetică cu 70% mai bună.

TSMC realizează cipurile pentru Nvidia, AMD și Apple, în vreme ce Intel ar putea realiza curând la rândul său cipuri pentru Apple.

Cipuri 3D

Pentru a ajunge la acest rezultat, IBM a dezvoltat un nou design de tranzistor numit „nanostack”.

În loc să așeze tranzistoarele în plan orizontal, designul le stivuiește unul peste altul în trei dimensiuni, încadrând mai multe într-un volum identic de spațiu.

„Cu noua noastră arhitectură nanostack, nu ne limităm la fabricarea unor tranzistoare mai mici, ci reinventăm modul în care sunt construite cipurile pentru a oferi o putere și o eficiență energetică semnificativ mai mari”, a declarat Jay Gambetta, directorul IBM Research.

Producție peste cinci ani

IBM afirmă că producția ar putea începe în termen de cinci ani.

Compania a acordat anterior licențe pentru tehnologii de cipuri către coreenii de la Samsung și compania japoneză Rapidus.

Nu a anunțat încă un partener de producție pentru această tehnologie.

Anterior, IBM și-a vândut fabricile sale de cipuri către compania americană GlobalFoundries.

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