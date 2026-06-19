Fostul președinte a scris: „Apple a fost de acord să colaboreze cu Intel pentru a proiecta și a fabrica cipurile sale în America”.

Totuși, nici Apple, nici Intel nu au confirmat oficial declarațiile lui Trump, iar detalii despre tipul de cipuri sau termenele de producție nu au fost dezvăluite, relatează PhoneArena.com.

Planurile lui Trump pentru producția de iPhone-uri în SUA

Încă din primul său mandat, Donald Trump a încercat să convingă Apple să producă iPhone-uri în Statele Unite. În 2017, el susținea că CEO-ul Apple, Tim Cook, i-ar fi promis construirea a trei «fabrici mari și frumoase» în SUA, însă aceste fabrici nu s-au materializat, iar Apple a negat vreodată o astfel de promisiune.

În ciuda acestui eșec, Trump a continuat să promoveze ideea unui iPhone produs exclusiv pe teritoriul american. Totuși, costurile pentru un astfel de dispozitiv ar fi semnificative.

Analistul de pe Wall Street, Dan Ives, a estimat anterior că un iPhone fabricat integral în SUA ar putea costa până la 3.500 de dolari. Între timp, Apple a început să își diversifice producția, mutând o parte semnificativă a acesteia în India, unde în prezent produce 25% din iPhone-uri, dintre care o mare parte sunt destinate pieței americane.

Temerile legate de Taiwan

De ani de zile, Apple se bazează exclusiv pe compania taiwaneză TSMC pentru producția de procesoare A-series destinate iPhone-urilor, încă de la modelul iPhone 7 din 2016. Însă, tensiunile geopolitice dintre China și Taiwan au ridicat îngrijorări serioase privind stabilitatea aprovizionării cu cipuri.

În cazul unei invazii chineze asupra Taiwanului, lanțul de aprovizionare al Apple ar putea fi grav afectat. Deși TSMC a deschis fabrici și în Statele Unite, acestea sunt încă în urmă cu câteva generații față de tehnologia de vârf din Taiwan.

În prezent, TSMC produce cipuri de 2nm în Taiwan și intenționează să înceapă producția de masă a cipurilor de 1,4nm până în 2028. În Arizona, fabrica Fab 21 produce cipuri de 4nm și 5nm, cu planuri de a începe producția de cipuri de 3nm în 2027 și dezvoltarea celor de 2nm mai târziu în acest deceniu.

Relația dintre Apple și Intel: impactul pe bursă al anunțului

Colaborarea anunțată de Trump nu este prima între Apple și Intel. În perioada 2006-2023, Apple a folosit procesoare Intel pentru laptopurile și desktopurile Mac.

De asemenea, Intel a furnizat modemuri pentru unele modele de iPhone, inclusiv iPhone 7, iPhone 8 și iPhone X. În 2019, Apple a achiziționat divizia de modemuri pentru smartphone-uri a Intel pentru 1 miliard de dolari, ceea ce a permis companiei din Cupertino să dezvolte propriile modemuri, cum ar fi modelul C1, lansat în 2025.

Anunțul lui Trump despre parteneriatul dintre Apple și Intel a avut un impact semnificativ asupra pieței financiare. Acțiunile Intel au crescut cu 10,64% joi, atingând un nou maxim anual de 135,08 dolari, închizând sesiunea de tranzacționare la 133,99 dolari.

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