Decizia ÎCCJ vine după ce Curtea de Apel București hotărâse în luna februarie suspendarea pentru 30 de zile a licenței de funcționare a ROMATSA. Măsura fusese dispusă în cadrul unui proces deschis de mai mulți controlori de trafic aerian care acuzau instituția de discriminare la angajare. Prin noua hotărâre, magistrații Curții Supreme au casat în parte sentința inițială și au stabilit că acțiunea reclamanților este inadmisibilă, înlăturând totodată și obligația privind plata cheltuielilor de judecată.

În plus, completul de judecată de la Înalta Curte a respins cererile de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, formulate atât de conducerea ROMATSA, cât și de angajații implicați în litigiu. Hotărârea pronunțată de instanța supremă este definitivă.

Eventuala punere în aplicare a suspendării de 30 de zile a fost analizată inclusiv în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Membrii CSAT avertizaseră că o întrerupere a activității ROMATSA ar fi creat o vulnerabilitate sistemică majoră pentru securitatea națională. O astfel de măsură ar fi dus la degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și ar fi afectat direct misiunile tactice și logistice desfășurate de aliații NATO pe Flancul Estic.

Prin rezolvarea definitivă din instanță, activitatea de dirijare a zborurilor civile și militare din spațiul aerian al României continuă, iar riscul de blocare a aeroporturilor a fost îndepărtat complet.

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