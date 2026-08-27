Acest aviz reprezintă un pas înainte, dar pentru a trece la execuția lor urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvernul României, iar apoi lansarea licitațiilor, a precizat secretarul de stat Horațiu Cosma.

„Patru proiecte importante, încă un pas concret spre o infrastructură rutieră modernă, mai sigură și mai eficientă”, a transmis oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Unul dintre ele este Autostrada Brașov – Făgăraș, de 49,3 km, care va lega mai bine Brașovul de centrul țării. Autostrada va prelua traficul de pe DN1.

A doua investiție este Autostrada București – Alexandria, de peste 70 de km, care va îmbunătăți semnificativ legătura dintre Capitală și sudul țării.

Al treilea proiect este DR1 Vest Expres, primul drum radial al Bucureștiului, care va prelungi Bulevardul Timișoara până la Autostrada A0, în zona Domnești. „Aproape 10 km de drum modern, cu două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public, piste pentru biciclete și conexiuni Park&Ride”, a precizat secretarul de stat.

Ultimul proiect vizează Varianta Ocolitoare Sibiu Sud, de peste 21 km, care va scoate traficul de tranzit din zona sudică a municipiului și va asigura conexiuni mai bune între A1, DN1 și localitățile din zona metropolitană.

„Sunt proiecte care răspund unor nevoi reale de trafic: reduc aglomerația, scurtează timpii de deplasare, cresc siguranța rutieră și contribuie la reducerea poluării”, a precizat Horațiu Cosma.

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