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Poliţiştii au descoperit și peste 13.000 de euro şi 29.000 de lei

„Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că aproximativ 40 de persoane ar fi participat la pregătirea, transportarea și comercializarea către populație a unor produse alimentare, precum gogoși, colaci secuiești și porumb fiert, fără a deține o formă de organizare juridică (neavând calitatea de persoane fizice autorizate) și fără a fi înregistrate sau autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor”, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au descoperit 1.000 de bucăți de porumb, 78 de gogoși, 210 colaci secuiești.

„Percheziţiile au fost efectuate în localităţile Eforie Nord şi Eforie Sud, unde au fost descoperite mai multe produse alimentare (materie primă) precum şi produsul finit, pregătit pentru a fi comercializat, respectiv 1.000 de bucăţi de porumb, 78 de gogoşi şi 210 colaci”, a mai precizat sursa citată.

De asemenea, poliţiştii au descoperit peste 13.000 de euro şi 29.000 de lei.

Alimentele și materiile prime au fost ridicate

Toate alimentele și materiile prime găsite în locațiile percheziționate au fost ridicate de comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, urmând să fie distruse.

În acest caz, poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate şi evaluarea exactă a prejudiciului cauzat.

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