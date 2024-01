Vasul a fost botezat marți cu ajutorul legendei fotbalului Lionel Messi, care a apăsat pe un buton care a trimis o sticlă de şampanie în fuselaj.

Icon of the Seas, înmatriculată în Bahamas, are o lungime de 365 de metri, 20 de punţi, 2.805 cabine şi 40 de restaurante.

Vasul poate găzdui 5.610 pasageri şi 2.350 de membri ai echipajului, este împărțit în opt cartiere diferite și dispune de şapte piscine, nouă jacuzzi şi o cascadă de 17 metri înălţime.

În călătoria sa inaugurală în Caraibe, va vizita Basseterre, capitala statului Saint Kitts şi Nevis, înainte de a se îndrepta spre Charlotte Amélie, în Insulele Virgine americane, apoi spre insula privată Coco Cay din Bahamas, înainte de a se întoarce la Miami.

Prețul unui bilet pornește de la 436 de dolari pe zi, potrivit site-ului Clean cruising.

Our most monumental naming ceremony ever was one for the books. 🐐 #IconoftheSeas met the greatest icon in all of sports, international fútbol star Lionel Messi, in one epic official welcome to Miami.t pic.twitter.com/VfEY5x8K6t