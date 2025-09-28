„Adineauri am votat, este un sentiment și de bucurie dar și de mare responsabilitate. Nu sunt alegeri simple, care vor marca doar viitorii patru ani, dar vor marca viața noastră și felul cum ne vom construi societate pe mulți ani înainte”, a spus liderul PAS după ce și-a exercitat dreptul de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Grosu a precizat că a votat pentru o Moldovă europeană, pace, stabilitate și dezvoltare.

„Planurile Rusiei au rămas aceleași dintotdeauna, un stat agresor, un stat care nu ne-a respectat și asta a marcat relațiile nostre. Noi trebuie să ne căutăm treburile și de viața noastră. (…) Noi ne batem pentru majoritate parlamentară proeuropeană”, a adăugat acesta.

Alegerile din 28 septembrie sunt considerate de experți ca un moment crucial în istoria Republicii Moldova.

Cetățenii aleg 101 deputați, iar pragurile electorale sunt de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidați independenți.