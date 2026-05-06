Italia, piață-test pentru noua strategie Ikea

Italia va fi prima țară în care Ikea va testa un nou model de business, care include extinderea segmentului dedicat companiilor și lansarea unor magazine mai mici, amplasate în orașe. Anunțul a fost făcut de CEO-ul Ikea Italia, Alpaslan Deliloglu, într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera.

„Italia va fi prima țară din lume în care vom experimenta o nouă zonă dedicată B2B. În toamnă, la Milano, în magazinul din Carugate, vom deschide un showroom dedicat companiilor”, a declarat Deliloglu.

Noul spațiu va fi deschis în zona Carugate, lângă Milano, și va fi dedicat exclusiv soluțiilor pentru firme.

În paralel, compania va introduce un nou format de magazine de proximitate, mai mici decât cele tradiționale, pentru a fi mai aproape de clienți, două astfel de unități urmând să fie deschise în Lecce și Perugia. „Primul va fi inaugurat până în vară”, a transmis CEO-ul Ikea Italia.

Italia este a cincea cea mai importantă piață la nivel global, cu vânzări de peste 2,2 miliarde de euro. În prezent, Ikea operează în Peninsulă 22 de magazine, 28 de centre „plan and order” și două centre logistice, la Roma și Piacenza.

Centrul din Piacenza este unul dintre cele mai mari din Europa și deservește 13 țări.

Mai aproape de clienți

Compania își adaptează modelul de business pentru a ajunge mai aproape de clienți. „Proximitatea este esențială pentru retail. Vrem să fim acolo unde trăiesc oamenii”, a explicat Deliloglu.

Deși magazinele clasice rămân principalele puncte de vânzare (aproximativ 80% din vânzări), Ikea a investit peste 97 de milioane de euro în ultimii trei ani pentru modernizarea acestora.

Segmentul B2B (un model de afaceri în care o companie vinde produse sau servicii altor companii, nu persoanelor fizice) reprezintă aproximativ 13% din veniturile Ikea în Italia.

Compania dezvoltă servicii dedicate firmelor prin programul Ikea Business Network, care oferă facilități precum plată la 30 de zile, carduri de credit pentru firme și condiții de plată extinse până la 45 de zile.

Piața B2B din Italia este estimată la 6 miliarde de euro, cu peste 4,5 milioane de companii potențial interesate, iar Milano este considerat cel mai important oraș pentru acest segment, motiv pentru care showroomul va fi deschis la Carugate.

Ikea a semnat un nou contract pentru angajați

După o perioadă de tensiuni și greve, Ikea a semnat un nou contract pentru angajații din Italia, care prevede investiții de 24 de milioane de euro în următorii trei ani.

Acesta include salarii mai bune pentru munca în weekend și sărbători, extinderea concediului parental, sprijin pentru tratamente de fertilitate și măsuri pentru incluziune și tranziție de gen.

„Credem puternic în potențialul Italiei și vom continua să investim”, a subliniat CEO-ul.

Compania monitorizează și efectele conflictelor internaționale asupra lanțurilor de aprovizionare. „Cea mai mare îngrijorare rămâne impactul războiului asupra oamenilor”, a declarat Deliloglu. Până în prezent, nu au fost raportate probleme majore în lanțul de aprovizionare, în condițiile în care peste 70% din producția Ikea este realizată în Europa.

Ikea operează trei magazine în România, două la București și unul la Timișoara.