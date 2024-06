Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu au fost la început prieteni, iar după primele momente petrecute împreună, în care au încercat să se cunoască, Andrei Ionescu a fost foarte clar: nu a plăcut-o deloc şi nici nu o vedea ca pe femeia vieţii sale.

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, soţul regretatei actrițe a spus adevărul despre legătura dintre ei. Iubirea faţă de meseria lor a fost, în final, cea care i-a unit.

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește.

La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc”, a declarat Andrei Ionescu pentru playtech.ro.

Iuliana Marciuc și Alexandra Velniciuc și-au exprimat regretul pentru dispariția actriței

„Dumnezeu să o odihnească! O generație dispare încet, încet… Iar va trebui să apelăm la arhivă pentru a o revedea pe marea actriță și frumosul om la Confesiuni”, este mesajul postat de Iuliana Marciuc, pe Instagram.

Și actrița Alexandra Velniciuc a postat un mesaj pe contul de socializare, alături de o imagine din tinerețe, cu regretata actrița.

„Dumnezeu sa o ierte și să îi odihnească sufletul! Și datorită ei am ales această profesie!”, este mesajul postat de Alexandra Velniciuc pe Facebook.

Ileana Stana Ionescu s-a născut pe 14 septembrie 1936, în oraşul Brad, județul Hunedoara. De-a lungul anilor a interpretat sute de roluri în teatru, zeci de roluri în filme remarcabile şi producţii TV, nenumărate personaje interpretate magistral pentru Teatrul Naţional Radiofonic.

A debutat ca actriță în anul 1955, la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reșița, cu rolul Agnes în Școala femeilor de Moliere. În anul 1959 s-a transferat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț.

