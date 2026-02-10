„Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut, pentru că aşa cum v-am prezentat, componenta de venituri din taxele locale şi impozitele pe proprietate este în România de 0,55% din PIB, în timp ce în ţările Uniunii Europene media este de 1,85%. Deci este cel puţin de trei ori mai mare. Nu mai puteam să mergem cu aceste impozite”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat că, deși niciun român nu este încântat de creșterea taxelor, schimbările sunt necesare pentru a ne alinia ca țară la standardele europene.

„Trebuie să le explicăm cetăţenilor noştri că nu mai putea merge în această formulă”, a declarat prim-ministrul.

Ilie Bolojan a detaliat că majorările din acest an au fost însoțite de eliminarea unor excepții fiscale.

„Sigur, această majorare, în afară de majorarea care a fost făcută, a fost dublată şi de eliminarea unor excepţii. Şi aşa cum ştiţi, aveam o grămadă de excepţii pe care le aveam în legislaţie. Şi am luat decizia să amânăm excepţiile, dar e adevărat că eliminând anumite excepţii şi crescând taxele, pentru anumite categorii creşterile au fost mai mari decât cele estimate”, a spus premierul.

Din 2027, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat, urmând să fie calculat pe baza valorilor de piață din fiecare localitate.

„Taxele vor fi aplicate la valorile de piaţă care ar trebui stabilite de către Ministerul de Finanţe pe baza tranzacţiilor care se fac în fiecare localitate. Procentele vor rămâne la dispoziţia dumneavoastră, în aşa fel încât să vă reglaţi nivelul de procente pentru ca taxele de anul viitor să fie la un nivel apropiat de cel de anul acesta, deci să nu crească”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a încheiat prin a sublinia că veniturile suplimentare obținute din aceste modificări vor rămâne la dispoziția administrațiilor locale, pentru a susține dezvoltarea comunităților.

„Aceste venituri suplimentare sunt veniturile administraţiei publice locale şi aceste venituri vor rămâne la dumneavoastră”, a declarat premierul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE