„După criza bugetară creată în anii trecuți, România riscă să fie împinsă spre o nouă criză politică. Partidul Național Liberal avertizează PSD să nu transforme dezbaterea bugetului într-un exercițiu politic și să respecte regulile stabilite în cadrul coaliției de guvernare. România nu își mai permite jocuri politice făcute pe banii publici”, a transmis partidul condus de Ilie Bolojan într-un comunicat de presă.

PNL a precizat că „România a încheiat anul 2024 cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani”, iar consecințele sunt nefaste: presiune pe buget, costuri mai mari de finanțare și „o nevoie urgentă de disciplină fiscală”.

Liberalii consideră că bugetul pentru acest an „este construit pe baze realiste și respectă ținta de deficit de 6,2% din PIB”, acesta fiind „pragul care menține România pe o traiectorie credibilă în fața piețelor financiare și a partenerilor europeni”.

Ilie Bolojan a făcut un apel la PSD să fie responsabil, mai ales în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu poate duce la creșterea inflației și la reducerea creșterii economice. Apoi, a transmis un mesaj ferm social-democraților conduși de Grindeanu, prin care amenință practic cu ruperea coaliției.

Totodată, PNL atrage atenția că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției și asumate de Guvernul susținut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament. Acordul politic al coaliției este explicit. Articolul 19 prevede clar: „Nicio inițiativă sau vot care presupune creșteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliției”. Acest angajament rămâne în vigoare și trebuie respectat. Orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic.

Comunicat PNL:

Liberalii au mai afirmat că România nu își poate permite ca bugetul pe 2026 să fie folosit ca instrument pentru câștiguri politice. „Când, vara trecută, situația bugetară a devenit critică și era nevoie de asumare politică pentru corectarea deficitului, Ilie Bolojan a fost liderul politic care și-a asumat conducerea guvernului într-un context extrem de dificil. Guvernul Bolojan a luat măsuri de reformă și corecții bugetare curajoase, necesare pentru stabilizarea și relansarea economiei României. În aceste condiții, eventuala tentativă de a schimba proiectul de buget prin amendamente nesustenabile va destabiliza situația politică și va genera o criză de care România nu are nevoie”, consideră PNL, care a cerut PSD să pună interesul național mai presus de calculele politice.

Amintim că PSD s-a reunit în ședința Consiliului Politic Naţional de la Vila Lac, la ora 16.00, ca să decidă dacă va vota săptămâna viitoare în Parlament bugetul în forma decisă în coaliție sau dacă vor fi depuse amendamente.

Partidul lui Grindeanu este nemulțumit că în proiectul de buget adoptat de Guvernul Bolojan nu au fost introduse măsurile de protejare a românilor vulnerabili. În acest context, social-democrații au anunţat că intenționează să depună amendamente în Parlament, dar pentru asta este nevoie de un vot în ședința de la Vila Lac.

Primele avioane cisternă de realimentare ale SUA au ajuns în România, la 4 zile după ședința CSAT
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri
Tvmania.ro
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Sofia Butaru, o tânără violonistă, singura româncă admisă la masterclass la cea mai mare academie de muzică din lume, International Menuhin Music Academy în Elveția
Exclusiv
Știri România 17:30
Sofia Butaru, o tânără violonistă, singura româncă admisă la masterclass la cea mai mare academie de muzică din lume, International Menuhin Music Academy în Elveția
Un nou șantier se deschide în București, în cea mai aglomerată zonă: 6 km de șină de tramvai intră în reabilitare
Știri România 16:44
Un nou șantier se deschide în București, în cea mai aglomerată zonă: 6 km de șină de tramvai intră în reabilitare
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Adevarul.ro
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Mirel Rădoi a închis tot la FCSB: „Discută doar cu echipa lui! Nu vor mai fi telefoane pe bancă”. Doar trei adversare au licenţa de Europa din play-out
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a închis tot la FCSB: „Discută doar cu echipa lui! Nu vor mai fi telefoane pe bancă”. Doar trei adversare au licenţa de Europa din play-out
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Regula pe care Nicu Grigore i-a impus-o fiicei Bellei Santiago. Este un tată strict. „Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată”
Stiri Mondene 17:30
Regula pe care Nicu Grigore i-a impus-o fiicei Bellei Santiago. Este un tată strict. „Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată”
„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur
Stiri Mondene 16:47
„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Diferența dintre polița obligatorie și cea facultativă pentru locuință: ce riscuri nu sunt acoperite
ObservatorNews.ro
Diferența dintre polița obligatorie și cea facultativă pentru locuință: ce riscuri nu sunt acoperite
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou
Mediafax.ro
„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
StirileKanalD.ro
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Ilie Bolojan a avertizat PSD chiar în timpul ședinței convocate de Sorin Grindeanu pentru buget și a amenințat cu ruperea coaliției
Politică 16:54
Ilie Bolojan a avertizat PSD chiar în timpul ședinței convocate de Sorin Grindeanu pentru buget și a amenințat cu ruperea coaliției
Sorin Grindeanu refuză negocieri pe tema indemnizațiilor copiilor cu dizabilități sau CASS-ului pentru mame. PSD decide dacă votează bugetul României pentru 2026
Politică 11:06
Sorin Grindeanu refuză negocieri pe tema indemnizațiilor copiilor cu dizabilități sau CASS-ului pentru mame. PSD decide dacă votează bugetul României pentru 2026
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Care e jucătorul cu care a avut Giovanni Becali cele mai mari probleme: “M-a înnebunit! Am plecat din avion înainte să închidă ușa”
Fanatik.ro
Care e jucătorul cu care a avut Giovanni Becali cele mai mari probleme: “M-a înnebunit! Am plecat din avion înainte să închidă ușa”
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare