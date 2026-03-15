„După criza bugetară creată în anii trecuți, România riscă să fie împinsă spre o nouă criză politică. Partidul Național Liberal avertizează PSD să nu transforme dezbaterea bugetului într-un exercițiu politic și să respecte regulile stabilite în cadrul coaliției de guvernare. România nu își mai permite jocuri politice făcute pe banii publici”, a transmis partidul condus de Ilie Bolojan într-un comunicat de presă.

PNL a precizat că „România a încheiat anul 2024 cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani”, iar consecințele sunt nefaste: presiune pe buget, costuri mai mari de finanțare și „o nevoie urgentă de disciplină fiscală”.

Liberalii consideră că bugetul pentru acest an „este construit pe baze realiste și respectă ținta de deficit de 6,2% din PIB”, acesta fiind „pragul care menține România pe o traiectorie credibilă în fața piețelor financiare și a partenerilor europeni”.

Ilie Bolojan a făcut un apel la PSD să fie responsabil, mai ales în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu poate duce la creșterea inflației și la reducerea creșterii economice. Apoi, a transmis un mesaj ferm social-democraților conduși de Grindeanu, prin care amenință practic cu ruperea coaliției.

Totodată, PNL atrage atenția că amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției și asumate de Guvernul susținut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament. Acordul politic al coaliției este explicit. Articolul 19 prevede clar: „Nicio inițiativă sau vot care presupune creșteri de cheltuieli bugetare nu poate avea loc fără acordul prealabil al conducerii Coaliției”. Acest angajament rămâne în vigoare și trebuie respectat. Orice altă atitudine situează PSD în afara acordului politic. Comunicat PNL:

Liberalii au mai afirmat că România nu își poate permite ca bugetul pe 2026 să fie folosit ca instrument pentru câștiguri politice. „Când, vara trecută, situația bugetară a devenit critică și era nevoie de asumare politică pentru corectarea deficitului, Ilie Bolojan a fost liderul politic care și-a asumat conducerea guvernului într-un context extrem de dificil. Guvernul Bolojan a luat măsuri de reformă și corecții bugetare curajoase, necesare pentru stabilizarea și relansarea economiei României. În aceste condiții, eventuala tentativă de a schimba proiectul de buget prin amendamente nesustenabile va destabiliza situația politică și va genera o criză de care România nu are nevoie”, consideră PNL, care a cerut PSD să pună interesul național mai presus de calculele politice.

Amintim că PSD s-a reunit în ședința Consiliului Politic Naţional de la Vila Lac, la ora 16.00, ca să decidă dacă va vota săptămâna viitoare în Parlament bugetul în forma decisă în coaliție sau dacă vor fi depuse amendamente.

Partidul lui Grindeanu este nemulțumit că în proiectul de buget adoptat de Guvernul Bolojan nu au fost introduse măsurile de protejare a românilor vulnerabili. În acest context, social-democrații au anunţat că intenționează să depună amendamente în Parlament, dar pentru asta este nevoie de un vot în ședința de la Vila Lac.

