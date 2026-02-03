„Bre, nea Ilie, de unde ai ceasul ăsta de multe zeci de mii de euro? Și mai ales de ce nu e în declarația de avere? Văd că la mâna a doua e doar 30.000 de euro! Să nu zică tanti Dogioiu că e de la chinezi, că nu te cred! Hai să-i văd pe haștagiștii care au urlat la Grindeanu și la Georgescu”, a scris Anca Alexandrescu pe Facebook.

Pe TikTok s-a spus că prețul ceasului ar fi de 200.000 de euro

După ce multă lume i-a comentat că acela despre care vorbește ea nu este ceasul purtat la mână de Ilie Bolojan, prezentatoarea de la Realitatea a revenit: „Update: Am mai adăugat o poză cu alt model, pentru că zic pupătorii că nu e acel model. O fi fake? Oricum văd că apare cu foarte multe ceasuri în poze, dar tot nu apar în declarația de avere”.

Chiar dacă s-a spus explicit că nu acela este ceasul purtat de Ilie Bolojan, susținătorii Ancăi Alexandrescu au preluat informația pe TikTok și chiar au „umflat” mai mult prețul accesoriului, afirmând că ar fi vorba despre un model Patek Philippe de 200.000 de euro.

Întrebat de reporterii de la Realitatea cât costă ceasul său, Ilie Bolojan a dezvăluit că este vorba despre un model Timex care nu este deloc scump.

„Nu mai colportați toate minciunile legate de ceasuri și de alte lucruri. Și aveți puțin bun simț și politețe! E un ceas ieftin, ca să fiți liniștiți. Nu mai mințiți”, a fost răspunsul premierului României.

Ceasul purtat de Ilie Bolojan la mână ar costa între 200 de lei și 700 de lei, după cum se poate observa după ce sunt analizate site-urile de specialitate.

Ceasul lui Ilie Bolojan ar valora aproximativ 750 de lei

Pe pagina ei de Facebook, Magda Bistriceanu, fosta jurnalistă care a cochetat și cu politica, a scris că ceasul de la mâna lui Ilie Bolojan valorează 744 de lei, nu 200.000 de euro, așa cum se spunea pe TikTok.

„Ce să vezi, Ilie Bolojan a apărut, a scos ceasul de la mână și a spus calm: «Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți! Este un ceas ieftin»! Ceasul: Timex. Prețul real: 744 de lei… doar la o simplă căutare”, a scris ea pe internet.

Și jurnalistul Andrei Nourescu a vorbit pe rețelele de socializare despre ceasul lui Ilie Bolojan, afirmând că este un model care costă în jur de 200 de euro.

„Atât mai lipsea, ca reporterițele să-i dea și cu poșeta în cap Premierului, când se rățoiau la el să le arate așa zisul ceas scump… Care e un Timex de vreo 200 de euro, de fapt. Așa ceva? Cum adică să ai ceas scump, dacă e austeritate? Nu e voie”, a scris Andrei Nourescu în mediul online.

