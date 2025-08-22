Justificarea creșterii impozitelor

Premierul Bolojan a subliniat că investițiile făcute în infrastructura locală au dus la creșterea valorii proprietăților.

„Prin programe guvernamentale au fost alocate sume importante pentru dezvoltarea localităților din țara noastră. De asemenea, prin fonduri europene s-au asfaltat drumuri, s-au extins rețele de apă și canalizare, s-au izolat termic apartamentele de la blocuri”, a explicat Ilie Bolojan într-un interviu pentru televiziunea Antena 1.

În opinia sa, aceste îmbunătățiri justifică o contribuție mai mare din partea proprietarilor.

„În condițiile în care, de exemplu, ai stat pe o stradă neasfaltată care s-a asfaltat anul trecut, locuiești într-un bloc care s-a reabilitat termic din fonduri europene, nu ai avut canalizare, te racordezi la canalizare, se face o șosea de centură pe care câștigi 5 minute în fiecare zi înseamnă că valoarea proprietății tale, zona în care locuiești este mai accesibilă, este mai curată, crește și este logic să se contribuie cu o sumă mai mare de bani la bugetele locale pentru ca aceste proiecte de investiții să poată fi continuate”, a mai explicat el.

Amânarea impozitării la valoarea de piață

Inițial, era prevăzută implementarea impozitării proprietăților la valoarea de piață începând cu 2026.

Totuși, Ministerul Finanțelor a decis să amâne această măsură până în 2027. Motivul principal este lipsa timpului necesar pentru pregătirea sistemelor informatice și a mecanismelor de evaluare.

Pentru anul 2026, se va aplica un mecanism tranzitoriu. Acesta ar trebui să asigure o impozitare mai apropiată de valoarea reală a proprietăților. Este posibil ca impozitele să crească prin modificarea valorilor impozabile din Codul Fiscal.

Sistemul actual de impozitare

În prezent, impozitul pe clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice se calculează aplicând o cotă între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

Valoarea impozabilă este stabilită în funcție de factori precum zona, rangul localității și materialele de construcție folosite.

Estimări privind creșterea impozitelor

Vicepremierul Tanczos Barna a oferit o estimare a posibilei creșteri a impozitelor. „Momentan vorbim de un procent între 60% și 70%. La finalul discuțiilor vorm avea varianta finală. Este și o discuție pe care o poartă România de ani de zile cu Comisia Europeană”, a explicat el în cadrul unui interviu pentru televiziunea Digi24.

„Este o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât aceste primării să devină cât de cât independente financiar și să poată asigura resursele pentru proiectele de dezvoltare”, a mai explicat Tanczos Barna.

Impactul asupra contribuabililor

Creșterea impozitelor va afecta direct buzunarele proprietarilor de locuințe din România. Deși oficialii susțin că această măsură este necesară pentru dezvoltarea localităților, ea va reprezenta o povară suplimentară pentru mulți cetățeni.

