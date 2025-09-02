„Dacă am reduce cu 10% posturile ocupate, jumătate din prefecturi și primării care s-a reformat deja, nu vor trebui să reducă posturi. Jumătate din aceste instituții, care au personal supradimensionat, vor trebui să reducă din posturi. Dacă nu faci aceste reduceri înseamnă că îți bați joc de oameni”, a declarat premierul.

Despre demisie

Întrebat dacă mai ia în calcul o demisie după discuțiile purtate cu președintele Nicușor Dan, premierul a evitat un răspuns tranșant explicând din nou că reforma trebuie făcută foarte serios, și prin scăderea cheltuielilor, pentru a reduce deficitul și a echilibra economia.

„Sper să găsim o soluție, pentru că atunci când ai o funcție publică, indiferent de greutăți, să știi că merită să faci asta – în cazul meu, să fac ceva pentru România. Dacă nu poți face ceva pentru a traversa o perioadă dificilă, nu se justifică să stai pe funcție”, a spus el.

Nu exclude o creștere de TVA în HoReCa

Premierul spune că nu s-a discutat despre o majorare de TVA de la 21% la 23%. Totuși, premierul recunboaște că s-a discutat despre o analiză în toamnă privind încasările realizate și nu exclude o creștere de TVA în HoReCa.

Libertatea a scris luni, invocând surse politice, despre intenția Coaliției de guvernare formată de PSD, PNL, USR și UDMR a a lua în calcul majorarea TVA cu încă două puncte procentuale, până la 23%, pentru anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește simțitor.

Propunerea privind creșterea TVA vine în contextul în care Guvernul trebuie să găsească sume suplimentare pentru anul viitor. „Cu toată creșterea de taxe de la 1 august, Guvernul încă are nevoie de câteva miliarde de lei pentru rectificarea bugetară. Iar de la anul trebuie redus în continuare deficitul bugetar conform planului agreat cu Comisia Europeană”, au declarat sursele pentru Libertatea.

Calculul pornește de la premisa că pensiile și salariile bugetarilor vor rămâne înghețate și în 2026.

O altă sursă spune că o temă rămasă în suspans este constituie „egalizarea cotei de TVA pentru sectorul HoReCa”. Aceasta avea inițial o cotă de 9%, care de la 1 august a crescut la 11%, însă autoritățile vor egalizarea acesteia la 21% din 2026. Hotelierii s-au plâns însă că acest an a fost cel mai slab din ultimii trei încoace.

știrea se actualizează

