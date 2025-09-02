„Dacă am reduce cu 10% posturile ocupate, jumătate din prefecturi și primării care s-a reformat deja, nu vor trebui să reducă posturi. Jumătate din aceste instituții, care au personal supradimensionat, vor trebui să reducă din posturi. Dacă nu faci aceste reduceri înseamnă că îți bați joc de oameni”, a declarat premierul.

Despre demisie

Întrebat dacă mai ia în calcul o demisie după discuțiile purtate cu președintele Nicușor Dan, premierul a evitat un răspuns tranșant explicând din nou că reforma trebuie făcută foarte serios, și prin scăderea cheltuielilor, pentru a reduce deficitul și a echilibra economia.

„Sper să găsim o soluție, pentru că atunci când ai o funcție publică, indiferent de greutăți, să știi că merită să faci asta – în cazul meu, să fac ceva pentru România. Dacă nu poți face ceva pentru a traversa o perioadă dificilă, nu se justifică să stai pe funcție”, a spus el.

Nu exclude o creștere de TVA în HoReCa

Premierul spune că nu s-a discutat despre o majorare de TVA de la 21% la 23%. Totuși, premierul recunboaște că s-a discutat despre o analiză în toamnă privind încasările realizate și nu exclude o creștere de TVA în HoReCa.

Libertatea a scris luni, invocând surse politice, despre intenția Coaliției de guvernare formată de PSD, PNL, USR și UDMR a a lua în calcul majorarea TVA cu încă două puncte procentuale, până la 23%, pentru anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește simțitor.

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Recomandări
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Propunerea privind creșterea TVA vine în contextul în care Guvernul trebuie să găsească sume suplimentare pentru anul viitor. „Cu toată creșterea de taxe de la 1 august, Guvernul încă are nevoie de câteva miliarde de lei pentru rectificarea bugetară. Iar de la anul trebuie redus în continuare deficitul bugetar conform planului agreat cu Comisia Europeană”, au declarat sursele pentru Libertatea.

Calculul pornește de la premisa că pensiile și salariile bugetarilor vor rămâne înghețate și în 2026.

O altă sursă spune că o temă rămasă în suspans este constituie „egalizarea cotei de TVA pentru sectorul HoReCa”. Aceasta avea inițial o cotă de 9%, care de la 1 august a crescut la 11%, însă autoritățile vor egalizarea acesteia la 21% din 2026. Hotelierii s-au plâns însă că acest an a fost cel mai slab din ultimii trei încoace.

  • știrea se actualizează
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Cauza exploziei care a rănit 4 oameni, la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a fost aflată
Știri România 18:00
Cauza exploziei care a rănit 4 oameni, la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, a fost aflată
Misterul filozofilor pictați pe zidurile Bisericii Brătienilor de la Florica, Argeș. De ce lăcașul de cult nu a fost vreodată pictat și în interior
Exclusiv
Știri România 17:30
Misterul filozofilor pictați pe zidurile Bisericii Brătienilor de la Florica, Argeș. De ce lăcașul de cult nu a fost vreodată pictat și în interior
Parteneri
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Adevarul.ro
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare”
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv

Monden

Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
Stiri Mondene 17:30
Decizia luată de Alina Pușcaș la 39 de ani. Ce se va întâmpla cu vedeta din această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat. Indiferent de vârstă, poți să începi din nou”
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Stiri Mondene 17:15
5 știri by Libertatea – Monden: Surpriză uriașă la Românii au talent 2025: Carmen Tănase intră în juriu
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
ObservatorNews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Libertateapentrufemei.ro
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Mediafax.ro
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate
KanalD.ro
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate

Politic

Bolojan: „Vom reduce 10% din posturile ocupate din administrația locală”. Nu exclude o creștere de TVA
LiveText
Politică 19:09
Bolojan: „Vom reduce 10% din posturile ocupate din administrația locală”. Nu exclude o creștere de TVA
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Analiză
Politică 15:00
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
Fanatik.ro
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile