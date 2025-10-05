O viață trăită în simplitate și demnitate

Născută și crescută în Răchițele, comuna Mărgău, Ana Boc a fost cunoscută pentru modestia, hărnicia și blândețea ei. A crescut patru copii, printre care și actualul primar al Clujului, Emil Boc, cărora le-a insuflat respectul pentru muncă, educație și tradițiile satului.

Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe „o femeie blândă, dar cu o tărie interioară impresionantă, mereu gata să ajute și să ofere sprijin celor din jur”, scriu jurnaliștii de la Știri de Cluj.

Premierul Ilie Bolojan, prezent la Răchițele

Premierul Ilie Bolojan a participat la ceremonia de înmormântare și și-a exprimat condoleanțele față de familia îndurerată. Slujba religioasă a avut loc în biserica din sat, iar curtea a fost plină de localnici și prieteni ai familiei, veniți să-i aducă un ultim omagiu Anei Boc.

Emil Boc și-a pierdut tatăl în 2011, în urma unui accident vascular cerebral, la vârsta de 87 de ani. Mama sa, Ana Boc, se confrunta și ea cu probleme de sănătate, însă fiul ei o vizita frecvent și se îngrijea ca gospodăria din Răchițele să fie mereu „în cea mai bună rânduială”.

„Cu nimic nu l-am putut speria când era mic”: legătura strânsă dintre Ana Boc și fiul ei

Relația dintre Emil Boc și mama sa a fost una profundă. Ana Boc povestea cu mândrie despre copilăria fiului ei:

„Cu nimic nu l-am putut speria când era mic. Ăsta s-o dus pe principiul lui de când s-o născut!”, spunea ea cu ani în urmă, într-un interviu.

Ea respingea și zvonurile despre comportamente nepotrivite ale fiului său în școală, insistând că fostul elev Emil Boc era respectuos și foarte atent la cei din jur.

O mamă cu sfaturi simple, dar pline de înțelepciune

În 2008, înainte ca Emil Boc să devină prim-ministru, Ana Boc i-a transmis un sfat care avea să rămână în memoria celor apropiați:

„Lui Emil i-aș da un sfat: să nu se mai bage acolo între ei. Să-i lase să se murdărească ei în cap. Să nu meargă în locul lui Tăriceanu. Măcar să rămână să-și ducă primaria până la capăt, că e foarte greu.”

Tot atunci, femeia spunea că adevărata forță a unui om vine din răbdare și judecată dreaptă:

„Eu le doresc să fie oameni corecți și cuminți, să aibă un pic de scaun la cap, să nu fie cu capul gol. Ca și dacă-i greu, trece, dacă știi judeca.”

Amintiri din casa Boc: „Clătitele cu miere au rămas tradiția familiei mele”

Jurnaliștii de la Știri de Cluj care au cunoscut-o pe Ana Boc își amintesc de ospitalitatea ei. Una dintre amintirile rămase vii este cea a unor clătite calde, servite cu miere de albine, pregătite pentru echipa de filmare venită în sat de Paști, în vremea când Emil Boc era premier.

„Era o femeie simplă, blândă, cu o gingășie care te făcea să te simți imediat în largul tău. Din ea răzbătea o forță interioară extraordinară”, își amintește jurnalista Delia Cărbune, care a vizitat familia Boc în urmă cu mai mulți ani.

O viață dedicată familiei și comunității

Deși fiul său a ajuns o figură publică de prim-plan, Ana Boc a rămas aceeași femeie modestă din Răchițele. Participa la evenimentele locale și era iubită de comunitate pentru bunătatea și cumpătarea ei.

„Ana Boc rămâne un model de perseverență, hărnicie și valori tradiționale. Exemplul ei va rămâne viu în amintirea celor care i-au fost aproape”, au transmis apropiații.

Slujba religioasă de la Răchițele a fost urmată de un moment de reculegere emoționant. Oamenii din sat au aprins lumânări și au transmis condoleanțe familiei. Pentru Emil Boc, despărțirea de mama sa înseamnă pierderea celui mai important reper de echilibru și înțelepciune din viața sa.

