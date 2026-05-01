Pentru părinții copiilor bolnavi de cancer, drumul de la diagnostic la vindecare este o cursă de anduranță, pe termen lung și contra-cronometru, deopotrivă. O cursă în care fiecare zi cere resurse uriașe de curaj, rezistență și speranță. O cursă în care nimeni nu trebuie lăsat singur.

În cadrul campaniei umanitare în care Fundația Ringier România s-a implicat alături de Asociația Magic, pentru susținerea programului MagiCARE, dedicat copiilor internați în secțiile de oncopediatrie și familiilor acestora, am stat de vorbă cu un astfel de părinte, pentru a înțelege cum arată prin ochii celor care îl parcurg drumul de la „Luați loc, vă rog” la vindecare și cât de mare este nevoia de sprijin, pe multe paliere. Se numește Alina Florentina Comănescu și este mama unei adolescente, Sarah (în vârstă de 16 ani, acum), diagnosticată în urmă cu 2 ani cu limfom non-Hodgkin (LNH), un tip de cancer al sistemului limfatic. Îi mulțumim pentru că a acceptat să se întoarcă printre amintiri atât de dureroase.

Fundația Ringier și Asociația Magic, împreună, în programul umanitar MagiCARE, pentru copiii diagnosticați cu cancer. Mesajul mamei unei adolescente de 16 ani: „Părinții care trec prin această luptă să nu înceteze să privească spre viitorul copiilor lor”
Sarah, înainte de tratament

În loc să înceapă viața de liceană, s-a trezit că are de luptat cu un diagnostic grav”

– Cum a început totul, cum ați aflat diagnosticul fetiței dumneavoastră?

– Cu un an înainte de a afla diagnosticul, îi amorțea partea stângă a feței. Am mers la mai mulți medici stomatologi, crezând că este o problemă de la dantură. După multe radiografii dentare, un medic stomatolog a ajuns la concluzia ca până la 18 ani să nu se intervină chirurgical, fiind o măsea de minte care era poziționată foarte urât și atingea nervul.

În iunie 2024, chiar în perioada examenului de capacitate (clasa a VIII-a), Sarah avea dureri mari, febră și partea stângă a feței foarte umflată. Medicul pediatru i-a prescris antibiotic, ca să poată trece de perioada examenelor, și ne-a recomandat ca după terminarea examenelor să mergem cu ea la București. Cu mare chin și nopți nedormite, a terminat examenele și am plecat la București. Am ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu, dar acolo au concluzionat că nu e de ei și am fost transferați la Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.

Am rămas internate pentru tratament, iar pe 17 iulie a fost intervenția chirurgicală, pentru extracția măselei de minte. După extracție, au constatat că la baza maxilarului era o tumoră. Am așteptat rezultatul biopsiei, apoi am început cursa cea mai grea a vieții unui părinte. Rezultatul PET-CT a fost de sarcom, dar după imuno-histochimie s-a definitivat diagnosticul de limfom. Ne-am internat pe 25 august la Fundeni, unde am rămas aproape 5 luni, cu foarte mici pauze în care mergeam acasă. Bineînțeles că și pentru ea fost foarte greu – în loc să înceapă viața de liceană, s-a trezit că are de luptat cu un diagnostic grav și cu toate chinurile aferente tratamentelor.

„MagicHOME este un loc cu adevărat magic, cu poarta și inimile deschise”

În perioada care a urmat, cu internări, tratamente, a existat un moment când ați simțit că aveți nevoie de sprijin mai mult decât cel medical? Și cum ați ajuns, concret, în contact cu echipa Magic?

– Când am realizat că trebuie să rămân internată cu Sarah, pentru o perioadă lungă, și că nu mă poate înlocui nimeni, a fost un moment de panică suplimentară. Sarah are o soră de 22 ani cu autism, dependentă de mine. Îmi făceam griji pentru ea, cum se va adapta în perioada următoare fără mine. Dar sora mea mi-a sărit în ajutor și a stat cu ea.

La început, soțul venea foarte des să ne viziteze și, fiind distanța mare, nu pleca acasă, rămânea să doarmă în mașină, în parcarea spitalului. După două săptămâni, cineva ne-a zis de MagicHOME – o casă foarte primitoare, în care Asociația Magic oferă gratuit cazare și toate facilitățile exact pentru părinții aflați în astfel de situații. Un loc cu adevărat magic, cu poarta și inimile deschise nonstop pentru cei care trec prin această suferință. De atunci, soțul a putut rămâne în preajma noastră, într-o acasă departe de casă, fără să înghețe de frig nopțile, singur, în mașină.

Fundația Ringier și Asociația Magic, împreună, în programul umanitar MagiCARE, pentru copiii diagnosticați cu cancer. Mesajul mamei unei adolescente de 16 ani: „Părinții care trec prin această luptă să nu înceteze să privească spre viitorul copiilor lor”
Sarah, la jumătatea tratamentului, bucuroasă că a ajuns acasă după o lungă perioadă de spitalizare

Pe lângă păr, i-au căzut și unghiile de la mâini și picioare. A fost durere dublă, ceva oribil”

Adolescența e, prin definiție, o perioadă dificilă – și pentru copil, și pentru părinte. Un astfel de diagnostic o face și mai greu de gestionat. Ce poveri în plus a trebuit să ducă Sarah, față de un adolescent obișnuit, și cum le-a(ți) gestionat?

– A fost foarte greu, când am ajuns pe secția de oncologie pediatrică și Sarah a observat că în jurul ei erau doar copii și adolescenți fără păr. A plâns mult și nu dorea să interacționeze cu copiii, refuza să iasă din salon. Știa că foarte curând îi va pica și ei părul. Mi-a fost foarte greu să o țin sus, când eu însămi eram prăbușită. În plus, ei, pe lângă păr, i-au căzut și unghiile de la mâini și picioare. A fost durere dublă, ceva oribil. Imediat, am început să căutam o perucă, dar erau foarte scumpe. Exact în acea perioadă, o doamnă de la Magic a venit în salonul nostru cu peruci pentru fetele din salon și i-a promis și Sarei una – fără nici un ban, costurile erau suportate de Asociația Magic. Mare bucurie a fost când a primit-o, s-a luminat toată. Se vedea din nou frumoasă.

Doamnele de la Magic ne le aduceau pachete cu alimente, produse de igienă și suplimente în fiecare săptămână”

Deși tratamentele oncologice sunt gratuite în România, există multe costuri care nu se văd. Care au fost aceste costuri/nevoi în cazul dumneavoastră și cum a intervenit Asociația Magic pentru a le acoperi?

– Tratamentul din spital e gratis, da. Dar pe lângă chimioterapie, copii au nevoie și de suplimente care să ajute organismul să reziste la tratamente. Și toate sunt foarte scumpe. Doamnele de la Magic ni le aduceau în fiecare săptămână – fiecăruia, ce aveam nevoie. Tot așa, gratuit, din banii asociației. În plus, tot săptămânal veneau cu pachete cu alimente, produse de igienă și surprize pentru copii și pentru noi, mamele.

Au fost de un ajutor extraordinar. Și simplu gând că niște oameni străini se gândeau la noi parcă ne dădea forță și încredere. Mulți sunt oameni pe care nu îi vom cunoaște niciodată și nu-i vom putea răsplăti, pentru că sprijinul ăsta e posibil cu ajutorul multor oameni buni anonimi. Dar le vom fi recunoscători toată viața și îi vom purta în rugăciunile noastre.

Fundația Ringier și Asociația Magic, împreună, în programul umanitar MagiCARE, pentru copiii diagnosticați cu cancer. Mesajul mamei unei adolescente de 16 ani: „Părinții care trec prin această luptă să nu înceteze să privească spre viitorul copiilor lor”
Sarah Comănescu

Sunt multe momente groaznice, de deznădejde chiar, dar să nu le lase să îi copleșească”

Privind în urmă, acum că Sarah e bine, aveți un mesaj pentru părinții care trec prin această luptă?

– A fost un drum extrem de greu, dar credința în Dumnezeu, încrederea în știința medicilor și oamenii buni adunați în jurul nostru ne-au ușurat mult din greutate. Cred că e important ca toți părinții care trec prin această luptă să nu înceteze să privească spre viitorul copiilor lor, să se agațe de orice speranță că va fi bine. Sunt multe momente groaznice, de deznădejde chiar, dar să nu le lase să îi copleșească. Eu niciodată nu am plâns în fața copilului, chiar dacă sufletul meu era făcut bucăți.

Vă îndemn să vă încredeți în Dumnezeu că va scoate în calea voastră oameni minunați. Am aflat că încă există mulți oameni buni pe lume”

Dincolo de tot greul și suferința unei astfel de lupte, probabil cea mai grea din viața unui părinte, dincolo de tot ce v-a răpit, simțiți că a schimbat ceva și în bine în viețile voastre?

– Cred că schimbarea începe din momentul în care acceptăm realitatea. Lucrurile bune vor veni mai târziu, dacă avem răbdare să le așteptăm. Ca mama a doi copii speciali, vă îndemn să vă încredeți în Dumnezeu că va scoate în calea voastră oameni minunați să vă ajute – pentru că Dumnezeu lucrează tot prin oameni.

O schimbare bună pe care a adus-o această încercare în viețile noastre sunt acești oameni extraordinari: medici, personal medical, echipa Magic, voluntari, pe care îi vom păstra în inimile noastre mereu. Am aflat că încă există mulți oameni buni pe lume. Am căpătat încredere în omenie.

În plus, Sarah a decis să devină medic, se pregătește deja pentru admiterea la Facultatea de Medicină.

Fundația Ringier și Asociația Magic, împreună, în programul umanitar MagiCARE, pentru copiii diagnosticați cu cancer. Mesajul mamei unei adolescente de 16 ani: „Părinții care trec prin această luptă să nu înceteze să privească spre viitorul copiilor lor”
Sarah, după ce a trecut prin tratamentul oncologic care a făcut ca boala să intre în remisiune

Cei care doresc să se alăture campaniei umanitare în care Fundația Ringier România s-a implicat recent împreună cu Asociația Magic, pentru a susține programul MagiCARE, dedicat copiilor internați în secțiile de oncopediatrie și familiilor lor, o pot face donând 5 euro la numărul 8835.

Campania derulată de Fundația Ringier România împreună cu Asociația Magic, pentru a asigura continuitatea serviciilor programului MagiCARE, invită la un gest simplu și rapid de implicare: un 𝐒𝐌𝐒 𝐜𝐮 𝐭𝐞𝐱𝐭𝐮𝐥 𝐒𝐔𝐏𝐎𝐑𝐓, 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐦𝐚̆𝐫𝐮𝐥 𝟖𝟖𝟑𝟓, care activează o 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚̆ 𝐝𝐞 𝟓 𝐞𝐮𝐫𝐨/𝐥𝐮𝐧𝐚̆. Dacă nu mai doriți sau nu mai puteți susține donația recurentă, o puteți opri oricând, cu un SMS la același număr (8835), cu textul STOP SUPORT.

Campania este realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange Romania, Telekom România Mobile și Vodafone Romania. Valoarea donaţiei este de 5 euro/lună. Suma alocată cauzei este de 5 euro/lună. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite în reţeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.


Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 14 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
