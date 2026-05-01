Ionel Onofraș a fost prins și arestat în Italia

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, românul de 68 de ani era inclus pe lista „Most Wanted”.

„În cursul zilei de 30 aprilie 2026, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Urmăriri, în cooperare cu autorităţile italiene, a fost depistat şi arestat pe teritoriul Italiei, un bărbat, de 68 de ani, din comuna Rediu, judeul Iaşi, care era dat în urmărire internaţională (categoria Most Wanted).

Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat de instanţa de judecată la o pedeapsă de 19 ani şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală”, a anunţat, vineri, Poliţia Română.

Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro, este vorba despre Ionel Onofraş, care a deţinut, pentru două luni, funcţia de primar al municipiului Iaşi. El a fost numit în această funcţie după Revoluţia din decembrie 1989 şi a ocupat-o până în februarie 1990.

Fostul primar al Iașiului va fi adus în țară

Ionel Onofraș se află în prezent în custodia autorităţilor italiene, urmând a fi declanşate procedurile legale pentru predarea bărbatului de 68 de ani către autorităţile române.

Activităţile au beneficiat de sprijinul unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, iar schimbul de informaţii şi cooperarea s-a realizat prin implicarea Biroului Ataşatului de Afaceri Interne din Italia şi Biroul Sirene România.

În februarie, un fugar român căutat în toată Europa a fost prins în Italia. Polițiștii l-au arestat în timpul unui control rutier de rutină. Iar în ianuarie, un român urmărit internațional de autoritățile din Statele Unite a fost arestat tot în Italia, în orașul Pavia, în baza unui mandat emis de o instanță americană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE