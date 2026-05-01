Directorii, obligați să recupereze banii

În toate cazurile depistate, conducerile unităților sanitare au fost obligate să recupereze sumele plătite în plus angajaților.

Unul dintre cele mai mari prejudicii a fost depistat la Spitalul de Urgență Petroșani. Camera de Conturi Hunedoara arată, într-un raport de audit de conformitate, făcut public pe 27 aprilie 2026, faptul că au fost stabilite şi plătite majorări salariale acordate personalului fără respectarea prevederilor legale în valoare de 353.696 de lei. 

Sute de mii de lei acordați ilegal, sub formă de sporuri, în spitale din România. Mecanismele folosite de directori
Spitalul de Urgență Petroșani

Este vorba despre sporuri acordate personalului desemnat în cadrul echipelor de implementare ale unor proiecte finanțate din fonduri europene, chiar dacă nu au existat contracte de finanțare semnate. Spitalul este principala unitate medicală din Valea Jiului, fiind încadrat la categoria a III-a de competență. 

Acesta funcționează ca un spital regional care deservește întreaga zonă adiacentă, respectiv Valea Jiului. Unitatea are un număr de 655 de paturi distribuite în 20 de secţii și compartimente, iar personalul cuprinde circa 900 de angajaţi dintre care 107 medici.

Majorări salariale pentru contracte nesemnate

Astfel, în cazul proiectului „Modernizare Spital de Urgență Petroşani în vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale”, în valoare de 35 de milioane de lei, aprobat în 2022. 

„Deşi nu există un contract de finanțare semnat cu autoritatea finanțatoare pentru proiect, echipa desemnată de către managerul entității a beneficiat de majorări salariale acordate personalului pentru activitatea prestată conform HG 325/2018 și HG 234/2023, în cuantum de 69.605 lei”, susțin cei de la Camera de Conturi Hunedoara. 

La fel, în cazul proiectului „Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului de Urgență Petroşani”, cu o valoare de 12 milioane de lei, deși nu exista un contract de finanțare, managerul unității sanitare a acordat personalului din cadrul echipei de proiect sporuri în valoare totală de 75.158 de lei. 

Pentru un alt proiect de investiții – „Modernizarea ambulatoriilor în implementarea de programe de screening din cadrul Spitalului de Urgență Petroşani” (9,6 milioane de lei) – valoarea sporurilor ilegale plătite înainte de semnarea contractului a fost de 164.281 de lei. 

Similar, pentru investiția de „Reparații capitale și dotare cu aparatura medicală” (20 de milioane de lei), echipa de proiect desemnată de către managerul entității a beneficiat de majorări salariale acordate personalului pentru activitatea prestată în cuantum de 44.652 de lei.

Ca urmare a aplicării legii privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, instituția a fost scutită de recuperarea sumei de 11.145 de lei. 

„În consecință suma de 342.551 de lei la care se adaugă contravaloarea contribuției asiguratorie de muncă de 7.707 lei reprezintă cheltuieli nejustificate de personal ale Spitalului de Urgență Petroşani”, se mai susține în raportul auditorilor de la Camera de Conturi. 

Conducerea spitalului a fost obligată să stabilească cu exactitate valoarea prejudiciului adus bugetului instituției medicale și să demareze toate procedurile legale pentru recuperarea integrală a acestuia.

Bani în plus și în minus la Spitalul de Chirurgie Plastică și Arsuri București

Constatări similare au rezultat și în legătură cu activitatea desfășurată în ultimii doi ani la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București. Unitatea medicală are 63 de paturi, în trei secții, respectiv 200 de posturi ocupate. Auditorii de la Curtea de Conturi au constatat „nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea foilor colective de prezență (pontaje)”. 

Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București

Astfel, deși la nivelul spitalului au fost întocmite foi de prezență/pontaje în cadrul secțiilor în care au fost organizate linii de gardă, acestea nu au fost completate în mod corespunzător în toate cazurile, în sensul că acestea nu reflectă modul de calcul al numărului de ore de gardă efectuate și luate în calcul la stabilirea drepturilor salariale aferente, categoriei lor.

În plus, au fost efectuate plăți eronate pentru orele de gardă efectuate de personalul spitalului, în neconcordanță cu realitatea. 

„Din verificarea efectuată a reieșit faptul că din prelucrarea pontajelor, orele de gardă obligatorie efectuate de personalul medical au fost cuantificate eronat, ceea ce a condus la diminuarea numărului de ore de gardă efectuate în baza contractelor individuale de muncă cu timp parțial pentru gărzi. Estimarea erorii a condus la concluzia că drepturile personalului medical care a efectuat gărzi în anul 2024, au fost mai mici cu 32.729 de lei”, susțin cei care au realizat verificările. În acest caz, nu este vorba despre un prejudiciu, ci despre bani reținuți nelegal din sumele care au fost plătite medicilor. 

În schimb, angajații care lucrează la Laboratorul de analize medicale au primit mai mulți bani decât li se cuveneau: „S-a constatat faptul că aceștia efectuează/lucrează un număr de șapte ore în zilele de repaus săptămânal sau zile libere legale, iar efectuarea acestor ore nu întrunește condițiile legale pentru a fi considerate gărzi. Mai mult decât atât, nu există un program al gărzilor la nivelul laboratorului de analize medicale, aprobat de conducerea unității sanitare. 

Astfel, deși salariații laboratorului nu au efectuat, în perioada 2024-2025, numărul obligatoriu de ore aferente gărzilor minime pentru care se poate încasa indemnizația de gardă (48 ore), în fapt aceștia au încasat acest drept salarial. Estimarea erorii a condus la concluzia că au fost efectuate plăți necuvenite în sumă de 33.500 lei pentru indemnizații de gărzi”.

Spor de stres ilegal pentru șefii spitalului din Gheorgheni

Ilegalități privind plata unor sume de ordin salarial au fost identificate și la Spitalul Municipal Gheorgheni, județul Harghita. Unitatea medicală are un număr de 200 de paturi aprobate de Ministerul Sănătății, din care 171 de paturi contractabile, respectiv un număr de aproximativ 360 de angajați. 

Spitalul Municipal Gheorgheni

Potrivit raportului Camerei de Conturi Harghita, drepturile salariale cuvenite managerului, directorului medical și directorului financiar-contabil din cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni au fost majorate, nelegal, în 2024, cu 15% „spor pentru condiții de muncă, stres și risc”, care nu este reglementat de legislația în vigoare pentru această categorie de personal. 

„Urmare extinderii verificărilor de către compartimentul de specialitate al spitalului, au fost stabilite ca sume plătite fără temei legal în valoare de 97.961 lei brut, adică 57.307 lei în sumă netă. Neconformitatea identificată a generat majorarea și supraevaluarea cheltuielilor de personal, cu suma de 97.961 lei, având impact negativ asupra bugetului entității auditate”, se susține în document. 

Aceeași unitate medicală a calculat greșit sporurile de condiții chirurgie generală și de condiții sala de operație medicului care ocupă funcția de director medical în cadrul Comitetului director, prejudiciul fiind în sumă de 3.779 de lei. 

De asemenea, funcționalitatea necorespunzătoare a sistemului informatic utilizat pentru gestiunea resurselor umane a condus la calcularea eronată a contribuțiilor aferente drepturilor salariale câștigate în instanță cu suma totală de 4.253 de lei.

Spor de „doctor”, plătit fără respectarea legii

La Spitalul Municipal Carei, auditorii de la Camera de Conturi Satu Mare au identificat sporuri acordate nelegal sub forma indemnizației pentru titlul științific de doctor. 

Spitalul Municipal Carei

„Acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor în cadrul Spitalului Municipal Carei s-a realizat cu nerespectarea prevederilor legale, întrucât fișele posturilor nu au fost modificate pentru a include atribuțiile obiective și cuantificabile prevăzute de reglementările legale în vigoare, iar verificarea lunară a valorificării activității suplimentare nu a fost efectuată, ceea ce a condus la majorarea nejustificată a cheltuielilor de personal și prejudicierea bugetului instituției”, se precizează în raportul publicat recent. 

Valoarea erorii constatate este în sumă de 33.512 lei, din care 32.775 de lei reprezintă nivelul plăților efectuate aferente anului 2024 pentru cheltuieli aferente drepturilor salariale brute acordate cu nerespectarea prevederilor legale sub forma indemnizației pentru titlul științific de doctor (19.173 de lei indemnizații nete și 13.602 lei contribuții angajat și impozit), la care se adaugă contribuții sociale achitate de angajator în sumă de 737 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
