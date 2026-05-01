Susținătorii Dianei Șoșoacă au umplut zona Sosiri

Europarlamentara a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă în jurul orei 23:00, cu un zbor TAROM pe ruta Strasbourg – București. Câteva zeci de persoane au așteptat-o și au blocat zona

Întoarcerea Dianei Șoșoacă are loc la doar câteva zile după ce Parlamentul European a votat ridicarea imunității parlamentare, la solicitarea procurorilor români. Decizia permite continuarea anchetei în care aceasta este vizată cu 11 capete de acuzare, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor criminali de război și negarea Holocaustului.

Diana Șoșoacă: „S-ar putea să fiu ridicată, nu știu, cu macaraua”

Înainte să revină în țară, Diana Șoșoacă a transmis un mesaj în care sugera că ar putea fi reținută la sosire.

„Ce urmează?Avem o parte pentru care a fost ridicată imunitatea. Se va transmite, probabil în 48 de ore, către Parchetul General. Iar Parchetul General a cerut ridicarea imunității pentru percheziție, reținere, arestare, dar și control judiciar. Acestea sunt motivele pe care le-a invocat Parchetul General. Deci, joi noaptea, când ne întoarcem cu toții, s-ar putea să fiți cu camerele deschise, pentru că s-ar putea să mă ridice, nu știu, cu macaraua cu ce m-o ridica Parchetul General. Este tot ceea ce e posibil. De ce? Pentru că în România totul înseamnă politică, e show. Problema este că și-au bătut joc de lege, iar legea nu poate fi show. Legea este lege. Ceea ce voi face eu acum: mă voi duce la cabinet și voi ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene această decizie. Am deja toate actele pregătite și voi ataca”, a declarat Diana Șoșoacă.

Acest mesaj a fost unul dintre motivele pentru care susținătorii ei s-au mobilizat și au venit în număr mare la aeroport.

