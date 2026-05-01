Santos-Dumont pe brățară

Santos-Dumont este unul dintre cele mai elegante ceasuri din catalogul Cartier, dar până acum a fost asociat mai mult cu curele din piele. În 2026 apare, în sfârșit, varianta pe brățară metalică, ceea ce schimbă destul de mult felul în care se poartă. Ceasul rămâne extrem de subțire, cu proporții clasice și design minimalist, inspirat direct din modelul original creat pentru aviatorul Alberto Santos-Dumont.

Pe partea tehnică, Cartier păstrează direcția liniei: mecanism armant manual 430 MC, accentul fiind pus pe formă, proporții și purtabilitate, nu pe complicații. Materialele sunt exclusiv prețioase, aur de 18k și platină 950 cu pietre prețioase pentru coroană, clasic Cartier. Prețul este de circa 50.000 de euro.

Cartier Privé Crash Skeleton

Crash-ul rămâne piesa de design a Cartier, iar în 2026 primește o nouă versiune Skeleton din platină, dusă și mai departe în zona de execuție artistică. Forma clasică, „topită”, rămâne neschimbată, dar aici mecanismul nu este doar skeletonizat, ci devine chiar baza designului. Podurile nu sunt doar tehnice, ci formează cifrele romane, de la V la I pe partea stângă a cadranului, în timp ce zona dintre 2 și 4 este ocupată de poduri contorsionate, finisate manual, care urmăresc forma carcasei. Totul este gândit să creeze acea senzație de „gravitație”, accentuată de poziția înclinată a coroanei și de cifrele care par că alunecă pe margine, fără să lipsească acele clasice din oțel albastru.

Ceasul folosește calibrul 1967 MC skeleton, manual, dezvoltat in-house, unde mecanismul devine practic cadranul. Materialele sunt în general aur sau platină, iar producția este limitată. Prețurile nu sunt comunicate oficial, dar realist vorbim de zona 80.000-120.000 euro+, fiind și o ediție limitată la aproximativ 150 de piese.

Cartier Roadster – revenirea

Poate cea mai neașteptată mișcare a fost revenirea modelului Roadster (foto copertă). Lansat inițial în anii 2000 și scos din producție, Roadster era un Cartier cu vibe mai sportiv, inspirat din lumea auto, cu o carcasă distinctă și un design mai curajos decât restul colecției.

În 2026, Cartier îl readuce într-o formă actualizată: proporții mai curate, finisaje mai bune și o execuție mai apropiată de standardele actuale ale brandului. Nu este un reboot complet, dar nici o simplă reeditare. Este mai degrabă o reinterpretare a unui model care nu părea să se mai întoarcă.

Pe partea tehnică, modelele sunt așteptate cu mecanisme automate, iar poziționarea de preț este în zona 7.000-10.000 de euro, în funcție de material și configurație. Roadster nu este cel mai important model Cartier, dar este unul dintre cele mai recognoscibile și, pentru mulți, unul dintre cele mai interesante din perioada modernă a brandului.

