„Perioada asta… e magică. O simt până în adâncul sufletului meu! Bine… așa simt de când s-au născut.. Îmbrățișări care vin din senin, zâmbete furate între două momente de joacă și o conexiune care crește cu fiecare zi… și între noi, dar mai ales între ei.

Au început să ne țină în brațe, să ne pupe, să ne spună atât de multe… doar din priviri… Și nu îmi vine să cred cât de repede au crescut… câtă ambiție și determinare pot avea la doar 7 luni. Cât de curioşi sunt… cum explorează non stop. E o perioadă pe care aș vrea să o opresc în loc… dar în același timp abia aștept să văd ce urmează”, a scris Roxana Nemeș pe contul de socializare.

Roxana Nemeș a slăbit 23 de kilograme după naștere

Roxana Nemeș a reușit o transformare spectaculoasă după sarcina gemelară, slăbind 23 de kilograme într-un timp relativ scurt. Vedeta le-a dezvăluit fanilor care este secretul siluetei sale și cum a reușit să revină în formă după naștere.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram, Roxana Nemeș a explicat că procesul de slăbire a început natural, în primele luni după naștere. Organismul a eliminat treptat retenția de apă acumulată în timpul sarcinii, ceea ce a dus la o scădere rapidă în greutate.

„Foarte multă apă pe care o ții și o dai încet, în primele luni. Mai ales după ce îți vine menstruația, te dezumfli imediat”, a explicat ea. Ulterior, vedeta a reușit să dea jos și kilogramele rămase printr-un stil alimentar echilibrat, fără restricții drastice, dar bazat pe moderație.

„Am scăpat și de încă vreo 7 kg cu care rămăsesem, pentru că am revenit la alimentația mea de dinainte de sarcină. Mănânc de toate, dar puțin. Fără lactoză și fără alergenii care mă pot afecta. Chiar dacă nu mai am probleme de când am fost gravidă, această dietă mă ajută să mă mențin și mă face să mă simt mai bine”, a mai spus Roxana Nemeș.

