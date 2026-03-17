Într-un interviu acordat duminică postului TV, premierul a subliniat că la Metrorex „nu trebuie să avem o armată de paznici care poate nu-și justifică activitatea”.

Ilie Bolojan: Sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite

Referindu-se la activitatea vicepremierului Oana Gheorghiu, Bolojan a declarat că aceasta „face tot ceea ce este posibil în condițiile date”, subliniind dificultatea de a reforma un sistem blocat de „contracte blindate”.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că presiunea asupra sistemului rămâne o prioritate pentru a atinge obiectivele stabilite.

Despre alte companii de stat, Bolojan a evidențiat rolul unui management performant, oferind exemple precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Transelectrica.

„Dacă aceste companii au un management performant, lucrurile se îmbunătățesc vizibil”, a spus premierul, subliniind că o conducere slabă menține problemele actuale.

În cazul CFR, premierul a recunoscut existența unor dificultăți reale. „Cât timp ai linii care sunt în reparație de ani buni, cât timp viteza de circulație este foarte redusă, e foarte greu să faci performanță”, a explicat el.

Totuși, a insistat că în alte domenii, unde nu există probleme majore, nu ar trebui să existe scuze pentru lipsa de rezultate pozitive. „Sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite”, a concluzionat Bolojan.

Cât costă paza la metroul din București

Metrorex plătește aproximativ 15,7 milioane de euro anual pentru paza metroului din București, conform unui articol publicat în urmă cu un an de Profit.ro.

Contractul actual, în valoare de 196,3 milioane de lei, a fost semnat pe trei ani și respectă toate normele legale, a transmis compania aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Prezența agenților de pază în stațiile și trenurile de metrou este reglementată de legislația în vigoare și de planurile de pază aprobate de Poliția Metrou.

Aceștia au rolul de a proteja proprietatea împotriva furturilor, distrugerilor, incendiilor sau accesului neautorizat. Pentru cazurile catalogate drept „incidente” intervin doar instituțiile abilitate, precum Brigada de Poliție pentru Transport Public – Serviciul de Poliție Metrou, se arată în document.

În urma unei licitații, contractul de pază a fost atribuit asocierii conduse de Tetra Sistems Guard SRL. Salariul unui agent de pază la metrou ajunge la aproximativ 3.000 de lei, potrivit unui anunț de angajare anterior.

