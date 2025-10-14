Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan

Șeful statului a precizat, într-un interviu pentru Știrile ProTV, că nu se impune o demisie și că i-a transmis personal acest lucru premierului.

„Dreptul nu este o știință exactă. Există interpretări, pentru că dreptul folosește limbajul comun, iar acesta are ambiguități. La fel și textele de lege sau Constituția – pot fi interpretate diferit. Nu a existat nicio rea-voință”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că speră ca legea să fie declarată constituțională, dar a precizat că „vom vedea ce se va întâmpla” în momentul deciziei CCR.

Întrebat despre posibilitatea destrămării actualei coaliții de guvernare, Nicușor Dan a respins categoric acest scenariu.

„Vă spun cu toată responsabilitatea: nu există un astfel de scenariu. Am discutat cu liderii partidelor din coaliție, atât înainte de formarea guvernului, cât și după. Toate cele patru partide și reprezentanții minorităților naționale înțeleg că este în interesul României ca această guvernare să continue”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a subliniat că actuala coaliție este stabilă și că „nu există riscul ca, cel puțin în următorul an sau doi, să nu funcționeze”.

Curtea Constituțională a României (CCR) a fost sesizată de Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu legea care reglementează vârsta de pensionare și modul de calcul al pensiilor magistraților.

Până acum, CCR a amânat de două ori pronunțarea, următorul termen fiind stabilit pentru 20 octombrie.

Deși în spațiul public s-a discutat despre o eventuală pierdere a legitimității Guvernului în cazul respingerii legii, liderii politici din toate partidele au declarat în ultimele săptămâni că Executivul nu ar trebui să își depună mandatul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, 2 septembrie, că nu va rămâne la Palatul Victoria dacă legea referitoare la pensiile judecătorilor și procurorilor va fi întoarsă de Curtea Constituțională.



