Amintim că în iulie 2025, la câteva zile după ce a fost învestit premier, Ilie Bolojan a cerut Ministerului de Finanţe să înceapă procedura de demitere și înlocuire a directorului Exim Banca Românească (fosta EximBank), Traian Halalai, după scandalul legat de chiria uriașă plătită unui privat pentru vila RA-APPS din șoseaua Kiseleff, unde își are sediul banca de stat. Ilie Bolojan a spus atunci că EximBank plătește o chirie lunară de 180.000 de euro către o firmă privată.

Traian Halalai este președintele Exim Banca Românească (EximBank) din noiembrie 2012 și este unul dintre bugetarii plătiți excelent: are un salariu net de 20.000 de euro lunar. Foto: eximbank.ro

„Mai este în funcție. Am transmis toate documentele la Parchet, dar pentru asta fiecare instituție trebuie să își facă datoria. Adică Parchetul. Nu Guvernul face o anchetă atunci când se constată că există o formă de delapidare a banului public”, a spus Bolojan marți, 27 ianuarie.

Întrebat dacă nu îl poate demite pe Halalai, premierul a răspuns: „Nu există un instrument direct, din cauza contractelor care au fost încheiate în anii anteriori”.

„E o problemă de buna credință a celor cu care acești oameni au semnat aceste contracte. În momentul în care ai semnat un contract cu cineva, dacă ai semnat un contract prost în activitatea privată și unul are doar drepturi, iar celălalt are doar obligații, riscul obținerii unor rezultate proaste este foarte mare. Și din păcate asta s-a întâmplat în anii trecuți. Deci, nu legea este problema, ci modul în care a fost pusă în practică”, a conchis șeful Guvernului.

Pe 27 iunie 2025, în prima conferință de presă ca premier, Ilie Bolojan s-a enervat pe RA-APPS și a spus că „nesimțirea e mare”. El s-a referit la vila de protocol veche, de pe șoseaua Kiseleff din București, care aparține RA-APPS și care a fost închiriată unui privat. Apoi, privatul a reînchiriat-o cu o sumă imensă EximBank.

Vizavi de Ambasada Rusiei este fostul Palat Kiseleff, acum Exim Banca Românească, fosta EximBank până în 2023. Aici a locuit regele Mihai când era copil. Foto: Google Maps

Concret, Exim Banca Românească (fosta EximBank) plătește privatului o chirie lunară de 180.000 de euro, în timp ce RA-APPS, care deține vila din Kiseleff, primeşte numai 60.000 de euro.

