Pe 2 decembrie, Ilie Năstase a fost externat după ce s-a vindecat de COVID-19. Din fericire, fostul jucător de tenis a avut o formă ușoară a bolii și s-a recuperat destul de repede. Analizele i-au ieșit bine, iar plămânii nu i-au fost afectați de virus. Ilie Năstase susține că nu a rămas cu probleme după ce s-a îmbolnăvit, pentru că nu a fost intubat pe termen mediu sau lung.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă”, a declarat Ilie Năstase pentru impact.ro.

Cât timp a fost internat, el a fost ținut sub atenta supraveghere a medicilor și a urmat un tratament specific, care a avut rezultate foarte bune. Ilie Năstase a mărturisit că în prezent nu mai urmează niciun tratament și că se simte foarte bine. El se consideră norocos că avea vaccinul făcut, astfel că forma virusului a fost una mult mai ușoară.

„Da, am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme. Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi avut mai mult de tras. Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă. Eu am preferat să mă vaccinez cu Johnson&Johnson”, spune fostul mare jucător de tenis pentru sursa mai sus menționată.

Ioana Simion îi este alături în tot acest timp lui Ilie Năstase. Soția jucătorului de tenis are grijă de el și a uitat complet de divorț.

