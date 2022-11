La câteva ore după ce a fost anunțat tragicul accident, autoritățile ruse au ordonat retragerea din Herson. Noi fotografii ale vehiculului alimentează speculațiile în jurul decesului oficialului instalat de Moscova. Autenticitatea imaginilor nu au fost confirmată oficial.

Pe vehiculul grav avariat pot fi văzute numeroase găuri de gloanțe.

Guvernul rus a oferit prea multe detalii despre accident, iar faptul că șoferul viceguvernatorului a fost scăpat nevătămat a aruncat și mai multe îndoieli cu privire la versiunea oficială a poveștii.

⚡️ Photos, probably of Kirill Stremousov's car after the accident, appeared on social networks.



Numerous bullet holes are visible on the car.



The authenticity of the photo has not been established at this time. pic.twitter.com/wVw8PTBEtW