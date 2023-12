Incidentul a avut loc la Facultatea de Filosofie din cadrul Universității, situată în Piaţa Jan Palach, în apropiere de Podul Carol, în vechiul oraş, care atrage numeroşi turişti.

Imaginile publicate pe reţele de socializare arată că mai mulți studenţi s-au ascuns pe acoperişul clădirii facultății pentru a scăpa de atacator.

Students hiding on ledge during mass shooting at Charles University in Prague pic.twitter.com/2LqVA2gm2M — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Alte imagini verificate de la fața locului par să arate oameni agățați de peretele exterior al clădirii universității, la etajele superioare, notează BBC.

Alți studenţi din universitate au anunţat pe rețelele de socializare că s-au baricadat în clase, iar unele clase sunt evacuate, potrivit unui jurnalist care studiază la Praga și care a postat o imagine din interiorul clădirii facultății.

„Sunt momentan blocat în sala de clasă. Atacatorul este mort, însă așteptăm să fim evacuați. Mă rog să ieșim în viață. Am baricadat ușa, înainte ca ataactorul să încerce să o deschidă”, scrie un student pe rețeaua de socializare X.

Recomandări Cum a câștigat One Properties dizolvarea asociațiilor civice care i-au contestat proiectele imobiliare. Judecătorii recunosc importanța ONG-urilor, dar să plătească când pierd

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p — Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023

Alte imagini îi suprind pe studenți alergând pe străzi.

Momentan, motivul atacului nu este cunoscut. Un e-mail adresat personalului de la Facultatea de Arte a Universității Caroline, citat de Reuters, avertiza că un trăgător se află într-una dintre clădirile facultății și le transmitea angajaților să „rămână pe loc”.

„Nu plecați nicăieri, dacă sunteți în birouri, încuiați-le și puneți mobila în fața ușii, stingeți luminile”, scria în e-mail.

Poliţia a anunţat inițial că a închis zona, a cerut persoanelor care se aflau pe stradă în zonă să părăsească zona, iar locuitorilor să rămână înăuntru.

Clădirea facultății încă este evacuată, după ce studenții s-au baricadat în sălile de clasă, au anunțat ulterior polițiștii, potrivit cărora atacatorul a fost eliminat.

Recomandări Consecințele scandalului Simion-Șoșoacă: „Dacă acceptăm acest lucru la nivelul Parlamentului, să nu ne mire că pe stradă au loc astfel de agresiuni”

🔴 A few pictures taken inside the Faculty of Arts during the police operation 🔴



The student who posted the picture of the room, said the shooter tried to enter but he had barricaded himself. pic.twitter.com/tKE4Uzio7A — Prague Morning (@PragueMorning) December 21, 2023

VIDEO: Evakuace studentů z budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy 👇 pic.twitter.com/4AEhi1xhOb — ČT24 (@CT24zive) December 21, 2023

Atacatorul ar fi mers pe holurile universității și apoi a ieșit pe un balcon și a început să tragă în plin în oameni.

Foto: X (Twitter)

Urmărește-ne pe Google News