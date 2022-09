Cozile uriașe de mașini de la granița dintre Rusia și Georgia se văd din satelit. Mii de ruși așteaptă să treacă în țara vecină

Maxar Technologies precizează că imaginile care prezintă partea cea mai nordică a ţării arată maşini ce se întind pe o coadă de aproximativ 16 kilometri (aproximativ 10 mile) la punctul de trecere a frontierei şi adaugă că “ambuteiajul în trafic a continuat probabil și mai la nord de zona fotografiată”.

O înregistrare video surprinsă luni din dronă sugerează că sute de vehicule s-au îngrămădit pe partea rusă, martorii spunând că oamenii aşteaptă până la 48 de ore pentru a trece în Georgia.

De asemenea, mai multe înregistrări video arată forţe de securitate ruse suplimentare care sosesc la graniţă, într-un transportor blindat de trupe.

Cozile s-au format la punctul de trecere a frontierei Verkhnii Lars din Osetia de Nord în Georgia și la alte puncte de trecere a graniței, după anunțul făcut săptămâna trecută de președintele Vladimir Putin privind mobilizarea parțială.

Imaginile arată câteva familii, dar și mulţi bărbaţi singuri printre cei care aşteaptă să treacă frontiera pe la Verknii Lars.

