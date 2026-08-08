Două barje au fost scufundate controlat în Dunăre, într-o operațiune de 11 ore. A început și scufundarea ultimelor două

UPDATE 12.53. Scufundarea ultimelor două barje a început.

Ce a transmis Ionel Scrioșteanu

ȘTIRE INIȚIALĂ. „Operaţiune reuşită! După 11 ore de la începutul manevrelor, şi cea de-a doua barjă a fost scufundată controlat în Dunăre (braţul Bala)”, a anunţat pe pagina sa de Facebook secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu.

„Procedura este una de coborâre lentă în poziția indicată de experți, în care pomparea apei se face în «coferdamuri», pentru a putea coborî barjele până la suprafața apei și ulterior se trece la umplerea ei, astfel încât să se coboare cât mai echilibrat. Continuăm!”, a mai precizat acesta în postare.

„Debitul Dunării este staționar în jurul valorii minime de 1.400 mc/s”

„Azi-noapte, în jurul 01.00, s-a finalizat scufundarea celei de-a doua barje. Procedura a durat 11 ore (în medie 5 ore/scufundare). S-a efectuat prin coborâre lentă în poziția indicată de experții Apelor Române. Inundarea controlată s-a efectuat prin pomparea apei în «coferdamuri» pentru a putea coborî barjele până la suprafața apei. Ulterior, s-a trecut la umplerea lor astfel încât coborârea să se efectueze cât mai echilibrat. 

Cele două sunt amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala. Astăzi va continua scufundarea celorlalte 2, care vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Împreună, vor forma două praguri artificiale, menite să favorizeze redirecționarea unei părți de debit către brațul care alimentează centrala.

Debitul Dunării este staționar în jurul valorii minime de 1.400 mc/s si se va menține astfel până în data de 13 august, când va avea o ușoară tendință de creștere. Toate acestea sunt indiciile efectelor creșterii debitelor Dunării din Ungaria ca efect al propagării precipitațiilor înregistrate anterior în bazinul superior al Dunării (Austria). Nivelul Dunării la Cernavodă este astăzi -222 cm, în scădere cu 4 cm față de ziua de ieri. Ulterior acestei scăderi de nivel la Cernavodă se înregistrează o ușoară staționaritate începând de marți, 11.08, în jurul valorii de -229 cm. Staționaritatea semnalată începând de marțea viitoare (11.08) în zona Cernavodă este datorată stabilizării și ulterior ușoarei creșteri de debite înregistrate la intrarea în țară (13.08). Distanța de la Baziaș la Cernavodă (echivalată în zile) este de 5 – 6 (zile), intervalul 7.08/8.08-12.08/13.08.2026”, este mesajul transmis de Apele Române.

Două barje au fost scufundate controlat în Dunăre, într-o operațiune de 11 ore. A început și scufundarea ultimelor două
Poziționarea barjelor

Se estimează ca procedura de astăzi să înceapă cel târziu în jurul orei 12.00.

Radu Miruță a efectuat vineri o vizită neanunțată pe teren

Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a efectuat vineri o vizită neanunțată pe teren pentru a verifica personal modul de desfășurare a manevrelor de stabilizare a nivelului apei necesar răcirii reactoarelor de la Cernavodă.

Oficialul a aterizat în zonă la bordul unui elicopter al MAI, după care s-a urcat într-o barcă a echipelor de intervenție pentru a naviga până în zona lucrărilor de pe Brațul Bala.

„E o procedură lentă. S-au făcut paşi pentru a lua toate măsurile de siguranţă, pentru a le poziţiona optim. Dimineaţă (n.r. – sâmbătă dimineaţă) înţeleg că se scufundă şi celelalte două barje. Efectele sunt gândite de specialişti, este soluţia propusă de cei de la Apele Române, pe care ministerul transporturilor o duce la îndeplinire. Ministerul Energiei aprobă această activitate, împreună cu entităţile implicate”, a declarat vineri Miruţă.

Autoritățile au reluat scufundarea barjelor pe Brațul Bala vineri, 7 august, după ce joi operațiunea de pe Dunăre a fost amânată pentru a doua zi consecutiv. Reprezentanții ANAR au precizat că decizia a fost luată „din motive de siguranță”.


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