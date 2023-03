Bărbatul îl lasă pe copilul de un an pe un drum asfaltat, între înaltele garduri de la graniță, de peste patru metri înălțume, și dispare.

În imagini se vede o mașină de patrulare a vameșilor americani. Bebelușul, despre care se spune că este din Guatemala, este preluat și salvat de polițiști.

A one-year-old Guatemalan child was abandoned along the Colorado River Monday afternoon by a smuggler who took him across the border and then left him to fend for himself along the waters edge. Thanks to our agents quick response, tragedy was averted! pic.twitter.com/mY2K7t59VE