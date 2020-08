Imaginile dezastrului. Cum arată orașul Beirut după cele două explozii. Clădirile pe o rază de 24 de kilometri, avariate

Două explozii au zguduit orașul Beirut, iar potrivit Al Jazeera clădirile au fost avariate pe o distanță de 24 de kilometri.

„Am văzut asasinate și explozii, dar asta e cu totul altceva. E ceva în neregulă aici”, a declarat un contractor din domeniul apărării, cu o experiență de 20 de ani, a declarat pentru jurnaliștii Al Jazeera.

Tabloidul britanic Daily Mail a publicat o hartă care arată pe distanță au fost înregistrate pagube.

