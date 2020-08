Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (C), participa la sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, dedicata angajarii raspunderii Guvernului in fata Parlamentului asupra proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, miercuri, 29 ianuarie 2020. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO